Corte Suprema negó extradición a Venezuela de alias Gocho, integrante del Tren de Aragua, pero la avaló a Chile por el caso Ojeda

La Corte Suprema de Justicia negó la extradición a Venezuela de Luis Alfredo Carrillo, alias ‘Gocho’, y, por el contrario, autorizó su envío a Chile para que responda por su presunta participación en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.
La decisión del alto tribunal, conocida en la tarde de este lunes 25 de agosto, se fundamentó en la gravedad de los delitos por los cuales es requerido Carrillo en Chile, que incluyen asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio.
‘Gocho’ es señalado como una de las piezas clave en la operación que terminó con la vida del exmilitar disidente, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta bajo una losa de cemento en un suburbio de Santiago.