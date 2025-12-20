Corte Suprema pide investigar a Petro por presunto nombramiento en la Dian de persona cercana a ‘Pitufo’

La petición surge a partir de declaraciones rendidas por el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, dentro de una investigación por presiones políticas para la asignación de cargos en la entidad tributaria.

La Corte Suprema de Justicia solicitó que se investigue al presidente Gustavo Petro por su presunta intervención en el nombramiento de una mujer en la Dian que tendría cuestionamientos graves y supuestos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como el “zar del contrabando”.

Según reveló la revista Semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se inicie la investigación correspondiente contra el jefe de Estado.

“Se ordena compulsar copias, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de las declaraciones rendidas ante esta Sala por Luis Carlos Reyes Hernández”, señala el documento citado por el medio.

En el mismo texto se agrega: “Para que se inicie la investigación correspondiente respecto de Gustavo Francisco Petro Urrego, teniendo en cuenta que (Luis Carlos) Reyes Hernández refirió que el presidente de la república tenía conocimiento de la vinculación de Gladys Reina Villavicencio con Diego Marín Buitrago, el ‘zar del contrabando’, y, pese a ello, ordenó su nombramiento como directora seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Dian”.

En el expediente del caso ya se había revelado la transcripción de unos chats en los que la actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, pregunta por el nombramiento de la cuestionada persona.

Reyes había asegurado que Sarabia, quien fungía en ese momento como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, le había entregado la hoja de vida de la mujer, a quien pedían que fuera nombrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas en el puerto de Buenaventura.

En el chat, corto pero preciso, Sarabia le pregunta a Reyes si ya se había hecho el nombramiento, a lo que él responde advirtiendo sobre los cuestionamientos de la mujer. La actual embajadora omite lo dicho por el exdirector y le da las gracias por su gestión.

Esta es la conversación que tuvieron en su momento los dos funcionarios:

Laura Sarabia:

- Buenos días! (sic)

- Ya se hizo el nombramiento? (sic)

Luis Carlos Reyes:

- Hola! (sic)

Le envía un pantallazo de la resolución de la Dian que confirma el cargo.

- Ya firmé la resolución, que se está numerando y comunicando.

- Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a presidencia. (sic)

Sarabia:

- Muchas gracias.

