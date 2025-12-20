Corte Suprema pide investigar a Petro por presunto nombramiento en la Dian de persona cercana a ‘Pitufo’

La Corte Suprema de Justicia solicitó que se investigue al presidente Gustavo Petro por su presunta intervención en el nombramiento de una mujer en la Dian que tendría cuestionamientos graves y supuestos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como el “zar del contrabando”.
La petición surge a partir de declaraciones rendidas por el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, dentro de una investigación por presiones políticas para la asignación de cargos en la entidad tributaria.