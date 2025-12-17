Corte Suprema de Justicia ordenó revisar movimientos migratorios de Armando Benedetti y Euclides Torres, ¿por qué?

En medio de la investigación por posibles malos manejos del fondo del magisterio, la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) la revisión de los movimientos migratorios de Armando Benedetti, Euclides Torres y Sandra Gómez.

El requerimiento instruyó a la Dijín para solicitar a Migración Colombia los registros de salidas internacionales de Benedetti, Torres y Gómez entre 2007 y 2020. También se ordenó la elaboración de un análisis gráfico para visualizar coincidencias en fechas y destinos de los viajes de los investigados.

La solicitud, realizada en el mes de septiembre, hace parte de la indagación sobre supuestas exigencias de dinero para el desembolso irregular de pagos a profesores, los cuales fueron gestionados a través de sentencias judiciales y tramitados por la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Con esta revisión se busca confirmar o descartar la existencia de una presunta reunión en España entre Benedetti, Torres y Gómez, quien ejerció como presidenta de la Fiduprevisora entre 2016 y 2018.

Según reportes preliminares, en la Dijín detectaron desplazamientos de los tres investigados hacia Europa durante los meses de junio y julio de 2016.

Ante esta solicitud, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, ha indicado públicamente que la orden de revisar sus movimientos migratorios provino del despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien acusa de llevar a cabo una persecución judicial en su contra.

Para el ministro, la medida es “una persecución más” y un “abuso de autoridad, un acto injusto”. Benedetti puso en duda la pertinencia de la medida migratoria con el caso Fomag, argumentando que en este expediente también lo investiga el magistrado Francisco Farfán.