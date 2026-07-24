La costosa multa que le impondrán a conductor que intentó meter su carro por un puente peatonal en Bogotá

Las autoridades de tránsito de Bogotá avanzan en el proceso sancionatorio contra el propietario y el conductor del vehículo que protagonizó una maniobra que causó indignación en redes sociales: subir un automóvil por la rampa de un puente peatonal en la avenida El Dorado (calle 26), invadiendo además una ciclorruta. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que ya fueron identificados los responsables, dos jóvenes que no residen en la capital y que practican BMX callejero. Según la investigación, ambos asistieron a un evento deportivo realizado en el sector y, al terminar la actividad, decidieron realizar la peligrosa maniobra, la cual fue grabada por ellos mismos y por varios testigos. El caso se hizo viral luego de que las imágenes mostraran al vehículo circulando por un espacio destinado exclusivamente para peatones y ciclistas, con las placas cubiertas para dificultar su identificación.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los implicados enfrentarán al menos tres comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. La principal corresponde a la infracción D05, que sanciona conducir un vehículo sobre aceras, puentes peatonales, ciclorrutas, zonas verdes o cualquier infraestructura destinada a peatones o vehículos no motorizados. Para 2026, esta conducta tiene una multa de 1.266.222 pesos. A esta se suma la infracción B03, por conducir con las placas ocultas o cubiertas para impedir la identificación del vehículo. En este caso, la sanción asciende a 337.627 pesos.

Las autoridades también adelantan actuaciones por las maniobras que pusieron en riesgo la seguridad de peatones y ciclistas. Además, la Secretaría de Movilidad indicó que no se descarta la inmovilización del automóvil y su traslado a los patios oficiales mientras avanza el proceso administrativo.

Investigación en curso

La investigación permitió establecer que la acción fue premeditada, pues antes de subir el vehículo al puente los ocupantes cubrieron deliberadamente las placas. El video también generó polémica porque en las imágenes aparece un uniformado de la Policía que presencia la escena sin detener la maniobra. En contexto: Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal Tras la viralización del caso, la Secretaría de Movilidad rechazó este tipo de comportamientos e insistió en que la infraestructura peatonal y las ciclorrutas existen para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Con la identificación del conductor y del propietario del vehículo, las autoridades iniciaron el proceso de notificación de los comparendos y avanzan en las decisiones que definirán las sanciones definitivas.

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