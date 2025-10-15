x

El CRC “apagó” su solicitud de información a canales y encendió el diálogo con los medios de comunicación

La entidad reguladora propone pasar del requerimiento individual a la construcción colectiva de estrategias que fortalezcan la imparcialidad informativa y la confianza entre el Estado y los medios.

  • De fondo, un reportero grabado mientras realiza una nota informativa; arriba, el logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). FOTO: ilustración El Colombiano
  • El comunicado de la CRC sobre el tema. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC informó que decidió dejar sin efecto la solicitud de información remitida a los operadores del servicio de televisión abierta el pasado 8 de octubre. La decisión fue comunicada oficialmente el 14 de octubre a los canales y marca el inicio de un nuevo proceso colaborativo con el sector.

Contexto: “Se malinterpretó la carta”: CRC aclara que requerimiento a medios es voluntario, ¿es así?

El propósito, según el comunicado oficial, es construir mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo e imparcialidad informativa, además de garantizar la protección de los derechos de las audiencias. La entidad indicó que el retiro de la solicitud busca abrir un espacio de cooperación más amplio y transparente entre el regulador y los medios de comunicación.

Con esta decisión, la CRC da por concluido el requerimiento inicial y abre la puerta a un proceso de diálogo que involucre a diversos actores del ecosistema mediático, en el que esperan consolidar un modelo de trabajo conjunto orientado a la confianza y a la regulación legítima basada en el intercambio y la transparencia.

El comunicado de la CRC sobre el tema. FOTO: REDES SOCIALES

La propuesta de la CRC: “un espacio de trabajo colaborativo”

La CRC anunció que convocará a los canales de televisión a un espacio de trabajo colaborativo. Este escenario servirá para identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y pluralidad informativa en Colombia.

Además, se invitará a entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que participen como garantes del proceso, asegurando que se desarrolle bajo principios de transparencia, participación y construcción colectiva.

El organismo regulador señaló que la iniciativa forma parte de su compromiso con la transparencia y el diálogo permanente con los operadores de televisión, buscando que los mecanismos que se diseñen sean producto del consenso entre los actores del sector y reflejen las necesidades actuales del sistema audiovisual colombiano.

La Comisión reafirmó que sus actuaciones se enmarcan dentro de sus competencias legales y constitucionales, enfocadas en promover el pluralismo y la imparcialidad informativa. También reconoció las inquietudes expresadas por distintos actores del ecosistema mediático, asumiéndolas como una oportunidad para fortalecer la confianza y consolidar la cooperación institucional.

De acuerdo con la CRC, la meta es avanzar hacia una regulación más cercana, legítima y sustentada en la transparencia y el diálogo con los medios. La entidad invitó a los canales de televisión a participar activamente en este nuevo espacio, con el objetivo de garantizar un ecosistema mediático más diverso y comprometido con el derecho a la información en Colombia.

Le puede interesar: Lo que sigue al ‘tatequieto’ a las alocuciones de Petro, ¿hará caso?

