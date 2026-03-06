Así han transcurrido las horas en Nacional tras la eliminación de la Sudamericana: ¿se va Arias o no?

La noche en que Atlético Nacional quedó fuera de la Copa Sudamericana no terminó cuando el árbitro pitó el final. En realidad, apenas comenzaba otra historia. Una más silenciosa, cargada de reuniones, rumores y decisiones difíciles. En el centro de todo estaba Diego Arias.
En cuestión de horas, el ambiente alrededor del club se llenó de versiones. Algunos medios y las redes sociales aseguran que la decisión ya está tomada: el técnico no continuará al frente del equipo profesional, dicen. La noticia corre con la velocidad de las derrotas dolorosas, esas que parecen exigir respuestas inmediatas. Pero dentro del club la historia es otra.