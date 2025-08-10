Creciente súbita de un río en Norte de Santander dejó cinco bañistas muertos, incluyendo dos menores de edad

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 p. m. este sábado, cuando la comunidad alertó sobre el aumento repentino del caudal. Según el informe de la Policía de Norte de Santander, las víctimas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, también de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.

La creciente súbita del río Peralonso, en Norte de Santander , provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, tras arrastrar a un grupo de bañistas en un reconocido balneario de la región.

El inspector de Policía, Luis Eduardo Laduado explicó a Blu Radio que el incremento repentino del nivel del río sorprendió a los bañistas. “En un momento a otro el río creció y se llevó a tres mujeres adultas y dos menores”, señaló el inspector.

Las labores de rescate finalizaron alrededor de las 6:30 p. m., con la confirmación de que no había más personas desaparecidas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Belén, y se prevé que sean remitidos a Medicina Legal en Cúcuta antes de la medianoche. Como medida preventiva, el balneario será cerrado a partir del domingo para evitar nuevos incidentes.

Testigos del suceso informaron que en el momento del accidente no estaba lloviendo en la zona y que en el balneario se estaba llevando a cabo un festival de bandas con la participación de familias, muchas de ellas provenientes de Cúcuta, incluida gran parte de las víctimas.

