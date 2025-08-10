Creciente súbita de un río en Norte de Santander dejó cinco bañistas muertos, incluyendo dos menores de edad

La creciente súbita del río Peralonso, en Norte de Santander, provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, tras arrastrar a un grupo de bañistas en un reconocido balneario de la región.
El incidente ocurrió cerca de las 3:30 p. m. este sábado, cuando la comunidad alertó sobre el aumento repentino del caudal. Según el informe de la Policía de Norte de Santander, las víctimas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, también de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.