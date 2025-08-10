Salud de Miguel Uribe Turbay: el llamado de su esposa María Claudia a los colombianos tras parte médico sobre estado crítico

Varias reacciones se han conocido en redes sociales tras el más reciente reporte sobre el retroceso en el estado de salud del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que volvió a estado crítico, según confirmó la Clínica Santa Fe este sábado.
Le puede interesar: Alerta por salud de Miguel Uribe: Clínica Santa Fe reporta que su estado clínico “revirtió a condición crítica”
De acuerdo con la institución de salud, el paciente presentó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a practicarle nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. El senador permanece con pronóstico reservado y en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.