Salud de Miguel Uribe Turbay: el llamado de su esposa María Claudia a los colombianos tras parte médico sobre estado crítico

La esposa del senador publicó un mensaje en redes sociales luego de que la Clínica Santa Fe confirmara que el estado de salud del senador volvió a ser crítico debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

  • María Claudia Tarazona hizo un llamado a los colombianos tras conocerse el retroceso de salud de su esposo. FOTO Tomada de Instagram maclaudiat
    María Claudia Tarazona hizo un llamado a los colombianos tras conocerse el retroceso de salud de su esposo. FOTO Tomada de Instagram maclaudiat
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Varias reacciones se han conocido en redes sociales tras el más reciente reporte sobre el retroceso en el estado de salud del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que volvió a estado crítico, según confirmó la Clínica Santa Fe este sábado.

Le puede interesar: Alerta por salud de Miguel Uribe: Clínica Santa Fe reporta que su estado clínico “revirtió a condición crítica”

De acuerdo con la institución de salud, el paciente presentó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a practicarle nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. El senador permanece con pronóstico reservado y en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras esta noticia, María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a los colombianos convocándolos a unirse en oración por la salud del senador.

“Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, escribió Tarazona en el mensaje, que acompañó con una imagen en la que también pide orar “por la paz de Colombia”.

Entre otras personas que se han manifestado por la salud del senador está el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. “Orando por la salud de @MiguelUribeT. Su condición de salud vuelve a estado crítico. Tanto dolor. Tanta tristeza”, escribió este sábado en su cuenta de X.

Desde el partido Centro Democrático, al que pertenece el senador, también enviaron un mensaje de fortaleza y se sumaron a la convocatoria de oración para este lunes que hizo Tarazona.

Por su lado, el presidente Gustavo Petro también se pronunció con un mensaje a través de sus redes sociales. “El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”, expresó en su cuenta de X.

Por lo pronto, desde la Clínica Santa Fe indicaron que el senador, víctima del atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, continuará con un “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”.

Lea también: Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe, confirmó el director de la Policía

