Nuevos líos y dudas sobre empresas “fantasma” y sin ingresos que donaron plata a Cepeda y Corcho

Las cuentas de la campaña del Pacto Histórico empiezan a mostrar grietas que van más allá de simples errores administrativos. Al revisar los documentos oficiales y registros mercantiles, hay varias cosas que no cuadran.
Como lo denunció el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres, una parte importante de las donaciones que recibieron Iván Cepeda y Carolina Corcho —$1462 millones de pesos de $2.392 millones en total— para la consulta del Pacto Histórico en octubre del año pasado, proviene de empresas sin reportes de actividades financieras o incluso lugares donde ya no funciona la actividad comercial que aparece en los papeles, como un restaurante de corrientazos.