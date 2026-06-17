Las nuevas pistas que siguen las autoridades en el crimen del periodista Cristian Herrera: “Están borrando testigos”

En un hecho que las autoridades califican como un posible intento por “borrar testigos”, sicarios asesinaron en las últimas horas a Edmundo Antonio Andrade Yáñez, de 76 años, en el barrio Carora de Cúcuta.

La víctima, según dio a conocer El Tiempo, era el abuelo de John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio, uno de los tres capturados por el homicidio del periodista de investigación Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta.

El ataque contra Andrade Yáñez se registró la noche del pasado martes en la capital santandereana en un lugar donde funcionaba CentroMax, un local de reparación de computadores que el hombre había inaugurado en marzo de 2025.

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Según un reporte de El Tiempo, el comerciante se encontraba departiendo con su familia en el momento del atentado. A pesar de que Andrade no registraba amenazas previas y había trabajado anteriormente para la Gobernación de Santander, la principal hipótesis de su asesinato es su nexo familiar directo con alias ‘Demonio’, como fue presentado por las autoridades el hoy capturado junto a dos personas más.

El reporte señala que este nuevo crimen podría estar estrechamente vinculado a las investigaciones sobre el asesinato del comunicador Cristian Herrera.

Lo que se ha conocido es que la Fiscalía y la Policía ya indagan si el homicidio de Andrade busca silenciar a quienes puedan aportar información sobre los autores intelectuales del atentado contra el periodista.

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