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Las nuevas pistas que siguen las autoridades en el crimen del periodista Cristian Herrera: “Están borrando testigos”

El comunicador fue asesinado hace quince días por un sicario que le disparó desde una moto, en Cúcuta. Detalles de la investigación.

  • Por el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera, ocurrido en Cúcuta, las autoridades colombianas han capturado y enviado a prisión a tres personas. Fotos: redes
    Por el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera, ocurrido en Cúcuta, las autoridades colombianas han capturado y enviado a prisión a tres personas. Fotos: redes
El Colombiano
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hace 3 horas
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En un hecho que las autoridades califican como un posible intento por “borrar testigos”, sicarios asesinaron en las últimas horas a Edmundo Antonio Andrade Yáñez, de 76 años, en el barrio Carora de Cúcuta.

La víctima, según dio a conocer El Tiempo, era el abuelo de John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio, uno de los tres capturados por el homicidio del periodista de investigación Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta.

El ataque contra Andrade Yáñez se registró la noche del pasado martes en la capital santandereana en un lugar donde funcionaba CentroMax, un local de reparación de computadores que el hombre había inaugurado en marzo de 2025.

Lea también: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión

Según un reporte de El Tiempo, el comerciante se encontraba departiendo con su familia en el momento del atentado. A pesar de que Andrade no registraba amenazas previas y había trabajado anteriormente para la Gobernación de Santander, la principal hipótesis de su asesinato es su nexo familiar directo con alias ‘Demonio’, como fue presentado por las autoridades el hoy capturado junto a dos personas más.

El reporte señala que este nuevo crimen podría estar estrechamente vinculado a las investigaciones sobre el asesinato del comunicador Cristian Herrera.

Lo que se ha conocido es que la Fiscalía y la Policía ya indagan si el homicidio de Andrade busca silenciar a quienes puedan aportar información sobre los autores intelectuales del atentado contra el periodista.

Entérese: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

Tras las nuevas pistas

Entre las nuevas pistas del caso, se destacan nuevas figuras. Se trata de alias ‘Cocoy’, quien es el tío de John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio, señalado autor material del ataque sicarial contra Cristian Herrera.

Además, El Tiempo dio a conocer que se cree que ‘Cocoy’ huyó hacia Cali tras el asesinato de Herrera y que actualmente cuenta con la protección de estructuras criminales en esa ciudad.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, confirmó que un grupo especial ya se encuentra en la capital del Valle para capturarlo.

Investigadores del caso le contaron al medio que alias Cocoy sería pariente de un influyente político del departamento. Además, se sospecha que otro líder local, quien estaba bajo la lupa de las investigaciones periodísticas de Herrera, podría ser el cerebro detrás del crimen del comunicador.

Le puede interesar: Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa

El nexo entre el comerciante asesinado, el sicario capturado y el fugitivo alias Cocoy es actualmente el hilo conductor que las autoridades siguen para identificar a los autores materiales e intelectuales, incluyendo a los políticos presuntamente involucrados en esta red criminal.

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