Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa

El periodismo colombiano despidió el martes a Cristian Herrera, comunicador social asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta. Familiares, amigos, colegas, representantes de distintos sectores de la ciudad y autoridades locales acompañaron las honras fúnebres del periodista.
Cristian Herrera dedicó cerca de 25 años al cubrimiento de temas relacionados con orden público, narcotráfico y corrupción en Norte de Santander. A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos como el Premio Colprensa 2013 y el Premio Nacional de Periodismo Semana 2016. Desde 2018 hacía parte de la red de corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización desde la que reportaba las condiciones para el ejercicio periodístico en la región.
Entérese: Asesinaron en Cúcuta al periodista Cristian Herrera, miembro de la FLIP y reconocido reportero judicial