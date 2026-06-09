Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa

El periodismo colombiano despidió el martes a Cristian Herrera, comunicador social asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta. Familiares, amigos, colegas, representantes de distintos sectores de la ciudad y autoridades locales acompañaron las honras fúnebres del periodista. Cristian Herrera dedicó cerca de 25 años al cubrimiento de temas relacionados con orden público, narcotráfico y corrupción en Norte de Santander. A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos como el Premio Colprensa 2013 y el Premio Nacional de Periodismo Semana 2016. Desde 2018 hacía parte de la red de corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización desde la que reportaba las condiciones para el ejercicio periodístico en la región. Entérese: Asesinaron en Cúcuta al periodista Cristian Herrera, miembro de la FLIP y reconocido reportero judicial

Los actos fúnebres se realizaron el pasado lunes 8 de junio. El féretro fue trasladado desde la Funeraria Los Olivos hasta la parroquia Cristo Evangelizador, donde se celebró una eucaristía encabezada por el sacerdote Fabián Staper. Según información de las autoridades locales, a la ceremonia asistieron más de 300 personas. Durante la eucaristía, la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Secretaría de Seguridad Ciudadana rindieron un homenaje póstumo al comunicador en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor dentro de la administración municipal. Al finalizar la ceremonia, periodistas de radio, televisión, prensa escrita y creadores de contenido digital organizaron una calle de honor con flores y globos blancos para despedir a su colega antes del traslado del féretro. Andrés Angarita, presidente del Colegio de Periodistas, manifestó a La FM: “Es un momento muy doloroso, hoy nos reunimos aquí para despedir a quien siempre mostró valentía para denunciar los casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado en la ciudad, esta noticia nos ha dejado muy impactados”.

Por su parte, Karla Niño, esposa del periodista, expresó durante las exequias: “Lastimosamente una mano criminal acabó con su vida, pero no solamente con él, destruyó la ilusión, los sueños de una familia, en medio de este dolor quiero darles las gracias por ser excelente esposo, padre y periodista ejemplar”. Le puede interesar: Las últimas publicaciones de Cristian Herrera antes de ser asesinado y la decisión que dejó sin escoltas al periodista

¿Cuándo ocurrió el asesinato de Cristian Herrera?

El asesinato ocurrió el sábado 6 de junio cuando Herrera salía de una vivienda de familiares en el barrio Quinta Oriental, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al periodista y le dispararon en presencia de su familia. Las autoridades recordaron que Herrera había denunciado amenazas desde 2003 y que desde 2014 contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) integrado por dos escoltas. Tras el crimen, la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Alcaldía y la Gobernación de Norte de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Asimismo, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, indicó que una de las principales líneas de investigación está relacionada con la actividad periodística que desarrollaba la víctima. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también rechazó el asesinato. A través de un pronunciamiento público señaló: “Condenamos el homicidio del periodista Cristian Herrera Nariño ocurrido este sábado 6 de junio en Cúcuta”. La organización recordó que el comunicador había denunciado amenazas en distintas oportunidades e instó a las autoridades a “investigar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”. Lea también: Mateo cumpliría 25 años: su crimen reabrió herida de la prensa en Antioquia

La advertencia de la FLIP sobre el riesgo para la prensa

Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, la directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Sofía Jaramillo, insistió en la necesidad de avanzar con rapidez en la investigación y reiteró las alertas sobre las condiciones que enfrentan los periodistas en Norte de Santander. “Llevamos dos años hablando de que Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia por las condiciones de amenaza que viven los periodistas y las periodistas en esta ciudad y en Norte de Santander”, afirmó Jaramillo.

Según explicó la directora de la FLIP, entre 2024 y 2026 la organización ha documentado 154 agresiones contra la prensa en Cúcuta, entre ellas 72 amenazas y dos asesinatos de periodistas. La directiva recordó además que Herrera hacía parte de la organización. “Cristian Herrera también era miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, era nuestro corresponsal para Norte de Santander y además era miembro de nuestro consejo directivo”, señaló. Durante la entrevista, Jaramillo pidió a la Fiscalía avanzar de manera prioritaria en el esclarecimiento del caso y determinar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen. Conozca: La Flip se pruncia sobre las denuncias de acoso sexual y laboral contra Giovanni Celis de Red+ Noticias: “Es preocupante” La representante de la FLIP también advirtió sobre el impacto que tienen las amenazas y otras formas de violencia contra la prensa en distintas regiones del país. Según indicó, la organización ha registrado 178 agresiones contra periodistas en Colombia en lo corrido de 2026 hasta el 6 de junio, de las cuales 60 corresponden a amenazas.

“Necesitamos que hayan investigaciones oportunas de todas estas agresiones porque justamente es lo que no estamos viendo, que al no investigarse las amenazas, al no investigarse las agresiones, ese ciclo de violencia no se rompe y no se pone fin”, afirmó. Como respuesta al asesinato de Herrera y a recientes denuncias sobre amenazas contra comunicadores de la región, organizaciones periodísticas convocaron un plantón en el parque Santander de Cúcuta bajo la consigna “Cristian no será olvidado”, la jornada se realizó el 9 de junio a las 9:00 de la mañana. Sigas leyendo: Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas