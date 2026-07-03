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Quedó definido el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno Petro y Abelardo De la Espriella, ¿hasta qué día va?

Entre lo acordado se estableció que las comisiones nacionales de empalme se reunirán dos veces por semana, los martes y los viernes.

  • Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella. Fotos: Colprensa
    Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella. Fotos: Colprensa
  • Quedó definido el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno Petro y Abelardo De la Espriella, ¿hasta qué día va?
El Colombiano
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hace 3 horas
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El proceso de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo, Abelardo De la Espriella, ya tiene hoja de ruta. Este viernes, tras la primera reunión de las comisiones de empalme, ambos equipos definieron el cronograma que seguirá la entrega de información y el acompañamiento entre las dos administraciones.

Como parte del cronograma, el próximo 7 de julio se instalarán las comisiones sectoriales, mientras que entre el 10 y el 21 de julio el gobierno entrante recibirá, analizará y procesará la información entregada por la administración saliente.

Posteriormente, entre el 24 y el 27 de julio se resolverán las dudas y se realizarán las aclaraciones necesarias, con el objetivo de dar por terminado el proceso el 31 de julio.

Lea también: Entre cordialidad y advertencias: así fue el primer cara a cara del empalme entre Restrepo y Ávila

Además, se estableció que las comisiones nacionales de empalme se reunirán dos veces por semana, los martes y los viernes, para hacer seguimiento al avance de la transición.

En la primera reunión participaron los coordinadores de ambos equipos: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

También asistieron integrantes de las comisiones como María Isabel Ocampo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera y Carolina Restrepo, así como funcionarios del gobierno saliente, entre ellos Hollman Morris, gerente de RTVC.

No se pierda: Los cuatro innegociables de Abelardo para el empalme: desde cero corrupción hasta un “cambio de narrativa”

Al finalizar el encuentro, Restrepo explicó que los integrantes de los equipos de empalme firmaron un compromiso mediante el cual dejan claro que su participación en este proceso no implica que vayan a ocupar cargos en el próximo gobierno.

“Son personas técnicas, voluntarias y comprometidas, que le están aportando al futuro del país. Eso no significa que necesariamente vayan a ser ministros o hagan parte del Gobierno después del 7 de agosto”, afirmó el electo vicepresidente Restrepo.

Otro de los acuerdos alcanzados fue que todas las reuniones de las comisiones nacionales de empalme serán grabadas, transmitidas por redes sociales y acompañadas de actas públicas, como parte de las medidas de transparencia del proceso.

Tres nombres polémicos y otros perfiles en empalme

Mientras avanza el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De la Espriella, comenzaron a conocerse los nombres de quienes liderarán las 22 mesas técnicas encargadas de revisar el estado de cada ministerio y entidad del Estado.

Aunque varios de ellos cuentan con amplia experiencia en el sector público, algunos llegan rodeados de antecedentes que han generado debate.

Entre los principales coordinadores figuran Iván Sánchez, quien encabezará la mesa de Salud; Iván Cancino, en Justicia (virtual ministro de esa cartera); Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Viviane Morales, en Educación (también suena como ministra); Indalecio Dangond, en Agricultura; Andrés Barreto, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); y Rodrigo Lara, en Interior y Gobierno, quien fue el primer cargo confirmado.

Quedó definido el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno Petro y Abelardo De la Espriella, ¿hasta qué día va?

En contexto: Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses

El Dapre, la entidad que coordina directamente la Presidencia, tiene a su cargo en el empalme a Barreto, quien en agosto de 2022 fue nombrado por el entonces presidente Iván Duque como comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) pocos días antes de terminar su mandato. Sin embargo, en 2023 el Consejo de Estado anuló su designación al concluir que no cumplía los requisitos exigidos para ocupar ese cargo.

En la sentencia, el alto tribunal señaló que Barreto no acreditaba la experiencia técnica en el sector energético ni el tiempo mínimo de desempeño en cargos directivos o de consultoría exigidos por la ley.

Tras su salida de la Creg, donde solo duró ocho meses, el exsuperintendente de Industria y Comercio pasó a trabajar en De La Espriella Lawyers, como director general, según aparece en su LinkedIn, la firma de abogados del hoy presidente electo.

Otro de los nombres más visibles es el de Miguel Gómez Martínez, quien además será el próximo ministro de Hacienda. Su trayectoria ha estado ligada tanto al sector público como a la academia, pero uno de los episodios más recordados ocurrió durante su paso por la Universidad del Rosario.

En enero de 2023 fue designado decano de la Facultad de Economía en reemplazo de Carlos Sepúlveda, una decisión que generó críticas dentro de la universidad por haberse realizado sin un proceso de transición ni consulta con la comunidad académica.

La controversia aumentó durante su discurso de posesión, cuando citó la frase: “Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer: lo suficientemente largo para cubrir el tema, pero lo suficientemente corto para mantener el interés”.

Estudiantes y profesores calificaron la frase como sexista y Gómez terminó ofreciendo disculpas públicas y comprometiéndose a capacitarse en asuntos de diversidad e inclusión.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el empalme entre gobiernos en Colombia?
Es el proceso mediante el cual el gobierno saliente entrega información administrativa, financiera y técnica al gobierno entrante para garantizar una transición ordenada.
¿Cuándo termina el empalme entre Petro y De la Espriella?
El proceso concluirá antes de la posesión presidencial del 7 de agosto, cuando el nuevo mandatario asuma oficialmente el cargo.
¿Quiénes participan en las mesas de empalme?
Funcionarios del Gobierno Nacional, delegados designados por el presidente electo y equipos técnicos de cada ministerio y entidad pública.

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