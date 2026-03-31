¿A Westcol le pagaron por entrevistar a Petro? Esto fue lo que respondió

El pasado jueves 26 de marzo de 2026, millones de colombianos presenciaron una entrevista en vivo del presidente Gustavo Petro en un formato de streaming. Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, se convirtió en el protagonista de un evento que combinó política, entretenimiento y participación directa de la audiencia, siendo una de las transmisiones más vistas en la historia reciente del streaming colombiano. La entrevista, que se transmitió en la plataforma Kick y fue replicada en otras redes sociales, incluso en las de Presidencia, permitió que los usuarios interactuaran directamente con el mandatario, planteando preguntas en tiempo real. Tras el evento, surgió una de las preguntas que más inquietaba a sus seguidores ¿cuánto dinero recibió Westcol por la entrevista? El streamer no dudó en responder, en la misma plataforma, reafirmando su independencia. “Obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca, weón. Porque, bro, en esta vida, brother, tarde o temprano todo se sabe. ¿Sí me entiende?”, dijo en una nueva transmisión. Entérese: Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño

Más allá de esta entrevista, Westcol, asegura que ha sido transparente sobre sus ingresos como creador de contenido. Ha explicado que si se dedica un mes completo a trabajar en directo desde su casa, puede generar entre 300 y 400 millones de pesos, e incluso superar 1.000 millones en los meses más productivos. Cada hora de transmisión en Kick le representa entre 3.000 y 4.000 dólares, gracias a un esquema que combina suscripciones, donaciones de la audiencia, acuerdos publicitarios y colaboraciones con marcas. Le puede interesar: “Yo no estudié y estoy melo”: el polémico Westcol y su llegada a las entrevistas políticas El streamer también destacó que la entrevista no fue buscada por él ni por su equipo, la iniciativa partió de los equipos de Petro y, de manera casi simultánea, del equipo de Álvaro Uribe. Según Westcol, la política ha intentado acceder a su audiencia digital desde hace años, pero él siempre se mantuvo al margen. “Nosotros nunca buscamos esta entrevista. Esta entrevista nos llega a nosotros primero, nosotros nunca buscamos la entrevista. A nosotros nos contactó el equipo de Petro, nos contactó también el equipo Álvaro Uribe... A nosotros la política nos lleva buscando muchos años. Esto no es de ahora.”

Su decisión de aceptar la entrevista con Petro obedeció a explorar un espacio de diálogo político sin comprometer su esencia ni su independencia. Westcol confesó en este mismo streamer que políticos de todos los sectores comenzaron a buscar su audiencia digital, ofreciéndole espacios y visibilidad, pero subrayó que no aceptará estas oportunidades si implican comprometer su independencia. Lea también: Dos colombianos son los streamers más seguidos de América Latina, ¿ha visto sus transmisiones? “Después de ese stream, es que sí tengo toda la política encima. Yo tengo a todos los políticos buscándome, yo tengo un montón de gente buscándome, ofertas monetarias. Ahí sí yo le digo que tenemos todo el mundo encima, porque de alguna manera el político bueno va a querer esa exposición para dar su discurso.”

Westcol también puso énfasis en los jóvenes, muchos de los cuales han perdido confianza en la política tradicional. Su aproximación directa y sin filtros logró reconectar a un público que parecía distante. “Los jóvenes, dejaron de creer en política. Ya están acostumbrados a tantos gobiernos malos que ya ni siquiera quieren saber quiénes son los candidatos a la Presidencia. Entonces, de esta manera, como que conectaron nuevamente, se envolvieron nuevamente, y ahorita toda la gente, guste o no le guste, está esperando el stream con Uribe. También quieren escuchar el otro extremo, quieren escuchar la otra persona, y vamos a hacerlo igual, de la misma manera.”

¿Cuánto ganó Westcol por entrevistar a Gustavo Petro? Todos los detalles. FOTO: Tomada de redes sociales @westcol