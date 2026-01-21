Cuatro menores, víctimas de enfrentamientos entre disidencias en Guaviare, confirma Medicina Legal

Este miércoles Medicina Legal informó que cuatro menores figuran entre los 26 cuerpos trasladados desde zona rural de El Retorno, Guaviare, tras enfrentamientos armados entre disidentes de las Farc en esa zona del país. Se trata de tres mujeres y un hombre, aunque hasta el momento se desconocen las edades. Según el balance oficial entregado por la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, de los 26 cuerpos abordados, 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres. A la fecha, dos de las víctimas aún no han sido plenamente identificadas, por lo que los procedimientos técnicos continúan en curso.

Los hechos están relacionados a enfrentamientos registrados el viernes 16 de enero de 2026 en la vereda Cubay. En la zona operan dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se enfrentan a muerte: el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias Calarcá Córdoba. Desde la ruptura de sus jefes en 2024, ambas estructuras mantienen una confrontación abierta por el control de las economías ilegales en la Amazonía, una guerra de desgaste que ha recrudecido la violencia en corredores rurales del sur del país.

De manera preliminar, el Ejército sostiene que sus informes de inteligencia indicarían que las 26 víctimas harían parte del Estado Mayor Central (EMC). “La información que se tiene es que pertenecen a la facción de Mordisco, pero Medicina Legal es la que nos puede dar el origen”, señaló el comandante de la Cuarta División, general Ricardo Roque, en declaraciones a Noticias Caracol. Por su parte, el EMC (uno de los dos grupos disidentes enfrentados) aseguró, a través de un comunicado, que reconoce la muerte de sus combatientes, pero afirmaron que habrían sido “envenenados o sedados” antes de ser asesinados y reiteraron su acusación de una supuesta colaboración del Ejército con sus rivales, un señalamiento que no ha sido confirmado por autoridades independientes.