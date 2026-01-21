Cuatro menores, víctimas de enfrentamientos entre disidencias en Guaviare, confirma Medicina Legal

Este miércoles Medicina Legal informó que cuatro menores figuran entre los 26 cuerpos trasladados desde zona rural de El Retorno, Guaviare, tras enfrentamientos armados entre disidentes de las Farc en esa zona del país. Se trata de tres mujeres y un hombre, aunque hasta el momento se desconocen las edades.
Según el balance oficial entregado por la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, de los 26 cuerpos abordados, 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres. A la fecha, dos de las víctimas aún no han sido plenamente identificadas, por lo que los procedimientos técnicos continúan en curso.