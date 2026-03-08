Video | Impresionante fila de más de 2.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ¿para votar en las elecciones?

Drones de inteligencia militar detectaron que cerca de 2.400 personas intentaron ingresar a territorio colombiano desde Venezuela de manera irregular a través de rutas informales en el departamento de Norte de Santander, desafiando el cierre de fronteras decretado por las elecciones. Le puede interesar: Capturaron a un candidato a la Cámara con $20 millones; Habría intentado sobornar a la policía. Con un video, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló durante este domingo 8 de marzo que la logística incluía el uso de embarcaciones y transporte terrestre para movilizar a los ciudadanos hacia el interior del país.

“Están pasando de manera ilegal. Están las fronteras cerradas por las votaciones. Lo están haciendo por un paso ilegal; se están moviendo en una barcaza. Al otro lado hay unos autobuses esperándolos”, aseguró el ministro Sánchez desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). La información preliminar manejada por el Gobierno vinculó al ELN con esta movilización ilegal. Esta organización armada, con presencia histórica en la zona fronteriza, estaría detrás de la infraestructura utilizada para el traslado de los grupos.

“Las autoridades ya se encuentran en el punto para verificar los hechos y tomar las medidas legales contra quienes están detrás de esta posible maniobra para alterar la voluntad democrática de las medidas. En Colombia la democracia se respeta y se protege”, detalló. Las autoridades identificaron más de 60 autobuses en suelo colombiano, posicionados estratégicamente cerca del punto de ingreso para recibir a quienes cruzaban el afluente fronterizo en barcazas improvisadas.

La situación ya habría sido controlada por las autoridades

Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara esta acción de las personas cruzando ilegalmente la frontera como un “fraude a escala”, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que este grupo ya se dispersó de la zona. “En el sector de Santa Cecilia, donde estaban cruzando el río en un planchón, ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva”.

"Se inició la consolidación de toda la información y de los elementos probatorios para adelantar el proceso judicial contra los diferentes actores que estarían relacionados con estos hechos. Entre ellos, la empresa de transporte, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas", explicó el ministro. De esta manera, Sánchez aseguró que toda esta situación sigue siendo investigada por las “autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos”, e invitó a denunciar alguna anomalía a la línea 157 oa las redes sociales del PMU de Norte de Santander.

La intervención de la Fuerza Pública en la frontera

Ante la magnitud de lo ocurrido, ordenaron el despliegue inmediato de unidades del Ejército y la Policía Nacional para bloquear el avance y verificar la situación. El general William Rincón, director de la Policía Nacional, confirmó la operatividad en la zona. “Tenemos reporte de ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela. Allí ya está entrando nuestro Ejército con nuestra Policía, no solamente para bloquear, sino para no permitir el paso de todas estas personas a Colombia”, indicó el oficial. Todo este despliegue de las autoridades cuenta con el respaldo de Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo para garantizar que el procedimiento se ajuste a la ley. Una de las principales líneas de investigación de MinDefensa se centra en la “trashumancia electoral”. Las autoridades analizan si el traslado de estas personas buscaba incidir directamente en los resultados de los comicios en municipios específicos. “Aquí vamos acompañados de Migración Colombia, de la Defensoría del Pueblo y de todas las instituciones encargadas de velar porque se cumpla la Constitución y la ley”, explicó Sánchez, jefe de la cartera de Defensa.

Imagen de la fila de personas en Norte de Santander. FOTO: Captura de vídeo Ministerio de Defensa

Una jornada electoral bastante movida para los colombianos

Durante este domingo 8 de marzo, Colombia volvió a las urnas para la primera gran cita del calendario electoral de 2026, en donde se elegirá principalmente el nuevo Congreso de la República (Senado y Cámara) y las tres consultas interpartidistas para la presidencia. Además, se definirán las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Para estas elecciones, 41.2 millones de colombianos están habilitados para votar, de los cuales 40 millones podrán hacerlo dentro del país en 123.314 mesas de votación distribuidas en 13.493 puestos, entre zonas urbanas y rurales. A esto se suma la participación de 1.250.846 ciudadanos en el exterior, quienes pudieron sufragar entre el 2 y el 8 de marzo. Los ciudadanos elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, entre 1.124 candidatos al Senado y 2.107 aspirantes a la Cámara, junto a los representantes de las diferentes coaliciones políticas que definirán su candidato a la presidencia.

41.2 millones de colombianos están habilitados para votar, de los cuales 40 millones podrán hacerlo dentro del país. FOTO: Colprensa

La jornada de votación en todo el país se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde de este domingo. Después de esa hora se cerrarán las urnas y solo podrán votar quienes ya estén en la fila.

Las polémicas en lo que va de la jornada electoral: compra de votos, capturas y posibles votantes irregulares

Durante los cómics de este domingo 8 de marzo, las autoridades actualizaron la cifra de dinero que han incautado por presunta compra y venta de votos. Señalaron que van $3.628 millones que estarían relacionados con esta práctica hasta ahora. El balance de las acciones adelantadas para prevenir delitos electorales en distintas regiones del país también ha dejado 69 capturas vinculadas a posibles irregularidades en el proceso electoral. De estos, 24 ya están libres y dos fueron enviados a la cárcel. Otras 30 personas siguen siendo investigadas.

En horas de la mañana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que un registrador en Córdoba habría negociado $100 millones por 1.000 votos, según una grabación que será entregada a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el registrador Penagos dijo que no han recibido pruebas de compra de votos. Además, el candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, del partido Centro Democrático, fue capturado con 20 millones de pesos en efectivo, tras ser señalado de intentar sobornar a uniformados de la policía.

Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas por el partido Centro Democrático. FOTO: Archivo cortesía de El Colombiano