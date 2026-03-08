Video | Impresionante fila de más de 2.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ¿para votar en las elecciones?

Drones de inteligencia militar detectaron que cerca de 2.400 personas intentaron ingresar a territorio colombiano desde Venezuela de manera irregular a través de rutas informales en el departamento de Norte de Santander, desafiando el cierre de fronteras decretado por las elecciones.
Con un video, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló durante este domingo 8 de marzo que la logística incluía el uso de embarcaciones y transporte terrestre para movilizar a los ciudadanos hacia el interior del país.