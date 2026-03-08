x

Atención: Más de 700 denuncias de posibles irregularidades electorales en las primeras horas de votación

A cuatro horas desde que inició la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, el Puesto de Mando Unificado reportó 775 denuncias por presuntas irregularidades a través de la plataforma URIEL. Aunque las autoridades hablan de una jornada que avanza con relativa normalidad, algunos incidentes en distintas regiones del país han marcado las primeras horas de votación.

  • 775 denuncias por posibles irregularidades electorales durante la jornada de este domingo 8 de marzo. Foto: Camilo Suárez
  • 775 denuncias electorales se han registrado durante la jornada electoral. Foto: redes sociales (X) @MinInterior
Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

En el segundo balance del Puesto de Mando Unificado, las autoridades informaron que ya se han recibido 775 denuncias por posibles irregularidades electorales durante la jornada de este domingo 8 de marzo. Aunque el Gobierno asegura que el proceso avanza sin hechos graves, algunos incidentes en distintas regiones han llamado la atención en las primeras horas de votación.

El reporte fue entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), la instancia desde la cual el Gobierno y los organismos de control hacen seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todo el país. En este espacio participan varias entidades del Estado, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además del procurador general, el registrador nacional, el presidente del Consejo Nacional Electoral, la defensora del Pueblo y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, quienes evalúan en tiempo real la situación del proceso electoral.

De acuerdo con el reporte más reciente, a través de la plataforma URIEL, habilitada para recibir denuncias relacionadas con delitos o irregularidades electorales, se han radicado 775 reportes ciudadanos. De ese total, 748 denuncias corresponden a hechos ocurridos dentro del territorio nacional, mientras que 15 se registraron en Bogotá y el resto proviene de colombianos que ejercen su derecho al voto desde el exterior.

Pese a estas alertas, las autoridades aseguran que el desarrollo general de la jornada se mantiene bajo control. “El balance del PMU es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación”, señaló el ministro del Interior.

<b>775 denuncias electorales se han registrado durante la jornada electoral. </b>Foto: redes sociales (X) @MinInterior
775 denuncias electorales se han registrado durante la jornada electoral. Foto: redes sociales (X) @MinInterior

No obstante, algunos incidentes han empañado parcialmente el proceso electoral. Entre ellos se encuentra una asonada ocurrida en la noche del sábado en Calamar, Bolívar, donde fueron incendiados varios cubículos de votación, aunque el material electoral no resultó afectado. También se reportaron enfrentamientos en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejaron personas civiles heridas.

A estos hechos se suma un intento de ingreso irregular al país de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela por Norte de Santander, así como la difusión de un audio revelado por el propio ministro del Interior, que comprometería a un delegado de la Registraduría en un presunto caso de compra de votos.

Entérese: Video | Impresionante fila de más de 2.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ¿para votar en las elecciones?

En cuanto al desarrollo de las votaciones fuera del país, las autoridades informaron que el proceso electoral en el exterior se adelanta en 67 países sin mayores contratiempos, permitiendo a los colombianos residentes fuera del territorio nacional participar con normalidad en esta jornada democrática.

Siga leyendo: Capturaron a candidato a la Cámara con $20 millones; habría intentado sobornar a policías

