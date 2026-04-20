Cuatro niños resultaron gravemente heridos al caer en campo minado en Nariño

Cuatro niños, de entre 2 y 6 años, resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, según informó el Ejército Nacional.

La emergencia se registró a las 4:30 p. m. de este domingo, cuando los menores ingresaron a un área con explosivos que, al parecer, habrían sido instalados por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, que actualmente se encuentra en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

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Los menores fueron trasladados a Tumaco para recibir atención inicial en centros médicos, pero luego fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.

El Ejército rechazó de manera contundente estos hechos delictivos. “Este repudiable hecho constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil”, se lee en una publicación en X.

También hicieron un llamado a los organismos internacionales y a los defensores de derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales, “perpetradas por grupos al margen de la ley, que continúan financiando su accionar mediante economías ilícitas”.