x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cuatro niños resultaron gravemente heridos al caer en campo minado en Nariño

El Ejército Nacional hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que se unan en el rechazo de estas actividades delictivas. Se desconoce el estado de salud de los menores de edad.

  • Cuatro niños heridos tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, Nariño. FOTO: Ejército Nacional
    Cuatro niños heridos tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, Nariño. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Cuatro niños, de entre 2 y 6 años, resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, según informó el Ejército Nacional.

La emergencia se registró a las 4:30 p. m. de este domingo, cuando los menores ingresaron a un área con explosivos que, al parecer, habrían sido instalados por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, que actualmente se encuentra en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Lea también: Recompensa por alias Primo Gay sube más rápido que el precio del oro: ahora ofrecen $640 millones por su captura

Los menores fueron trasladados a Tumaco para recibir atención inicial en centros médicos, pero luego fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.

El Ejército rechazó de manera contundente estos hechos delictivos. “Este repudiable hecho constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil”, se lee en una publicación en X.

También hicieron un llamado a los organismos internacionales y a los defensores de derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales, “perpetradas por grupos al margen de la ley, que continúan financiando su accionar mediante economías ilícitas”.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los menores, mientras se espera más información por parte de las autoridades. Estas informaron que continuarán desplegando todas sus capacidades para proteger a la población civil, “salvaguardar a las comunidades y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país”.

La siembra de minas antipersonal es una problemática que ha generado gran preocupación entre las poblaciones más vulnerables de Colombia. Se trata de una práctica que se remonta a la década de los años noventa y que se ha mantenido en el tiempo, con más de 12.500 víctimas registradas.

La mayoría de ellas corresponde a integrantes de la Fuerza Pública. Los departamentos más afectados por la presencia de estos artefactos explosivos son Antioquia, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Guaviare.

Siga leyendo: Así fue como cilindro bomba de Calarcá salió de la tierra para tumbar helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos