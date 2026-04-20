Así fue como cilindro bomba de Calarcá salió de la tierra para tumbar helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia

Un policía que llevaba una cámara portátil en su casco registró todos los detalles del ataque de las disidencias de las Farc contra un helicóptero de la Policía que dejó a 13 policías muertos en la vereda Los Toros, en la zona rural de Amalfi, Nordeste antioqueño, el pasado 21 de agosto.
Las imágenes, reveladas por Noticias Caracol, mostró como un cilindro bomba salió de la tierra y estalló cuando los uniformados pretendían abandonar la zona en el helicóptero Black Hawk que había aterrizado para recogerlos.