Cumbre Celac–UE en Santa Marta arranca marcada por ausencias, presiones externas y un clima diplomático enrarecido

La reunión birregional entre la Unión Europea y la Celac abrió este domingo en Santa Marta bajo una participación mínima de jefes de Estado, cancelaciones inesperadas y la presión creciente de Washington sobre Colombia y Venezuela. El encuentro, llamado a fortalecer la cooperación entre ambos bloques, arranca en medio de tensiones que ya opacan sus resultados.
La cuarta cumbre Celac–UE, que se celebrará hasta el lunes en el Caribe colombiano, llegó precedida de un ambiente poco habitual para una cita de alto nivel: escaso flujo diplomático en la sede del evento, una agenda dominada por preocupaciones geopolíticas y, sobre todo, la ausencia de figuras clave de Europa y América Latina. Según lo confirmado por los organizadores, solo una docena de líderes —cinco europeos y tres latinoamericanos— asistirán al encuentro.