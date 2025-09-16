“Quintero es un oportunista del proyecto”: Bolívar vuelve a criticar al exalcalde y Corcho se suma

Si por los lados de la derecha hay peleas entre candidatos como Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, en la izquierda hay otra disputas entre dos candidatos que representan apuestas distintas, pero que buscan el guiño del presidente Gustavo Petro. Se trata de Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.



En un debate organizado por Caracol Radio entre precandidatos del Pacto Histórico que participarían en la consulta en octubre, Bolívar señaló que Daniel Quintero no debería estar compitiendo en dicha consulta: “Es un oportunista de este proyecto”; incluso dijo que podría haber una interferencia de sectores tradicionales que apoyen al excalcalde.

También la precandidata del Pacto Histórico, la exministra de Salud Carolina Corcho, dijo que Quintero “envalentonó” a la derecha en Antioquia en las elecciones regionales del 2023 y que por eso habrían ganado el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Andrés Julián Rendón.