“Quintero es un oportunista del proyecto”: Bolívar vuelve a criticar al exalcalde y Corcho se suma

También la exministra de Salud, Carolina Corcho, que participará en esa consulta, expresó su molestia con Daniel Quintero.

    Bolívar y Quintero compiten en la consulta de octubre del Pacto Histórico junto a otros precandidatos. Fotos: Colprensa
El Colombiano
16 de septiembre de 2025
bookmark

Si por los lados de la derecha hay peleas entre candidatos como Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, en la izquierda hay otra disputas entre dos candidatos que representan apuestas distintas, pero que buscan el guiño del presidente Gustavo Petro. Se trata de Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En un debate organizado por Caracol Radio entre precandidatos del Pacto Histórico que participarían en la consulta en octubre, Bolívar señaló que Daniel Quintero no debería estar compitiendo en dicha consulta: “Es un oportunista de este proyecto”; incluso dijo que podría haber una interferencia de sectores tradicionales que apoyen al excalcalde.

También la precandidata del Pacto Histórico, la exministra de Salud Carolina Corcho, dijo que Quintero “envalentonó” a la derecha en Antioquia en las elecciones regionales del 2023 y que por eso habrían ganado el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Andrés Julián Rendón.

¿Qué respondió Quintero?

Quintero se defendió y calificó tácitamente a Bolívar de sectario: “un interés de construir un Pacto pequeño, donde no quepa la Colombia profunda”. De hecho, el exalcalde había señalado en el pasado a otros sectores de izquierda como “soviets de Parkway”, en relación con un barrio de Bogotá que tiene una alta oferta cultural y social.

Este diario consultó con fuentes en Presidencia sobre la imagen que tienen de Quintero y el círculo cercano del jefe de Estado, empezando por él mismo, consideran que no hay que cerrarle la puerta porque según diversas encuestas tiene altas posibilidades.

