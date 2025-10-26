Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial para 2026

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, obtuvo la votación más pobre de la consulta a la presidencia que realizó este domingo el Pacto Histórico.
Pese a haber anunciado su retiro del mecanismo, la Registraduría contabilizó los votos que fueron depositados por el exmandatario distrital, que a duras penas logró superar los votos nulos.
De acuerdo con los datos del avance 31 de la Registraduría, con 19.038 mesas procesadas, Quintero logró sumar 124.392 votos, equivalentes al 6,04%.
El ganador fue el senador Iván Cepeda, que obtuvo 1.337.710 votos, equivalentes a un 64,95%. En segunda posición quedó Carolina Corcho, con 597.243, equivalentes al 29,00%.