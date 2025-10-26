Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial para 2026

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, obtuvo la votación más pobre de la consulta a la presidencia que realizó este domingo el Pacto Histórico. Pese a haber anunciado su retiro del mecanismo, la Registraduría contabilizó los votos que fueron depositados por el exmandatario distrital, que a duras penas logró superar los votos nulos. De acuerdo con los datos del avance 31 de la Registraduría, con 19.038 mesas procesadas, Quintero logró sumar 124.392 votos, equivalentes al 6,04%. Le puede interesar: Así terminó la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda 64,7%; Carolina Corcho 29,19% y Daniel Quintero 6,05% El ganador fue el senador Iván Cepeda, que obtuvo 1.337.710 votos, equivalentes a un 64,95%. En segunda posición quedó Carolina Corcho, con 597.243, equivalentes al 29,00%.

La votación por Quintero fue tan baja que incluso fue superada por los votos no marcados, que se ubicaron en 194.082. En semanas recientes, el exalcalde de Medellín protagonizó una controversia tras anunciar su retiro de la consulta, asegurando tener supuestamente planeado presentarse a otra que se realizaría en marzo para un frente amplio. Siga leyendo: Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes “El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma”, expresó entonces Quintero.