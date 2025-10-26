Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes

La jornada electoral del Pacto Histórico en Medellín avanzó sin contratiempos, pero con una baja participación que ha sido evidente desde las primeras horas de la mañana.
En varios de los principales puntos de votación, como la Alcaldía de Medellín, el Coliseo Iván de Bedout y Plaza Mayor, la escena ha sido la misma: mesas vacías, jurados a la espera y muy pocos ciudadanos acercándose a sufragar.
Un testigo relató con sorpresa la soledad de los puntos de votación: “No había nadie. Están solo los jurados”.
