Tras estudios, árbol centenario de Ciudad Bolívar fue talado ¿Por qué?

Hay tristeza en Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, a raíz de la noticia de que uno de sus emblemáticos “habitantes” perdió la batalla contra una grave enfermedad que lo aquejaba. La Alcaldía de Ciudad Bolívar explicó por qué el emblemático Piñón de Oreja ubicado en el parque principal, un ejemplar que tendría cerca de 100 años de antigüedad y que se había convertido en uno de los referentes naturales más reconocidos de la localidad, debió ser talado a raíz de una grave enfermedad que lo carcomió al punto de que su peso y altura se volvió un riesgo.La administración detalló que la decisión fue socializada el pasado mes de mayo por las autoridades municipales durante una jornada informativa en la que se explicaron los resultados de las evaluaciones técnicas realizadas al árbol. Según se informó, desde 2016 la Administración Municipal, Corantioquia y el Jardín Botánico han adelantado diferentes estudios y tratamientos para intentar conservar el ejemplar y evitar riesgos para la comunidad. Lea también: Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?Sin embargo, los análisis más recientes, que incluyeron tomografías y otras pruebas especializadas, evidenciaron un deterioro severo en el tronco principal. La Alcaldía dijo que los expertos de Corantioquia y el Jardín Botánico encontraron niveles de pudrición interna de hasta el 63 % en zonas fundamentales para la estabilidad del árbol, lo que comprometió seriamente su capacidad para mantenerse en pie. Los informes técnicos concluyeron que el riesgo de caída era alto, y más con las tormentas que últimamente caen en el municipio, una situación que podría poner en peligro a las personas que transitan diariamente por el parque principal. Con base en estos resultados, especialistas forestales y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo local recomendaron el retiro controlado del árbol para prevenir una emergencia. Aunque la decisión ha generado nostalgia entre muchos habitantes debido al valor histórico y simbólico del Piñón de Oreja, las autoridades aseguraron que el espacio verde será recuperado.De acuerdo con el plan anunciado, una vez se realice el retiro del ejemplar, se adelantará un proceso de reposición con un nuevo árbol, siguiendo las recomendaciones de Corantioquia y de los expertos que han acompañado el proceso. La intención es que el parque principal conserve su cobertura vegetal y continúe ofreciendo sombra y espacios naturales para la comunidad, mientras se garantiza la seguridad de quienes visitan diariamente este lugar emblemático. Lea también: En Bajo Cauca y Nordeste preocupa declaratoria de la Serranía San Lucas como zona protegida de reserva Este diario consultó a Corantioquia para conocer más detalles del suceso, pero la autoridad ambiental detalló que se pronunciará más adelante. Mientras tanto, en Ciudad Bolívar lamentan la pérdida de este ejemplar que le tocó vivir por lo menos casi la mitad de la historia de este emblemático municipio cafetero.