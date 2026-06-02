“Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta

Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus felicitaciones y apoyo al candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras imponerse en las elecciones de este domingo 31 de mayo.
“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, expresó Trump.