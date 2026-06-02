“Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta

Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus felicitaciones y apoyo al candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras imponerse en las elecciones de este domingo 31 de mayo. “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, expresó Trump.

El abogado salió victorioso en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo al obtener el 43,74 % de los votos, frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, quien alcanzó el 40,90 %. Ahora están listos para una segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar este 21 de junio de 2026. “Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN”, agregó el mandatario estadounidense.

Para Trump, este triunfo por parte de Abelardo De la Espriella representa un golpe para la izquierda en Colombia, teniendo en cuenta las frecuentes tensiones diplomáticas que ha mantenido con el actual presidente, Gustavo Petro. “Abelardo se enfrentará a un marxista radical de izquierda en la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con los Estados Unidos”, agregó Trump. Por ello, el mandatario republicano considera que el paso dado por elegir a este candidato en la primera vuelta constituye un logro importante para el futuro de ambos países. “Debido a sus enormes logros a lo largo de su vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí otorgarle mi respaldo completo y total. ¡“EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”, concluyó.

Apoyo a Abelardo De la Espriella en Ecuador

No solo Trump ha expresado su respaldo. También lo hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien poco antes de las elecciones sostuvo una conversación virtual con Abelardo De la Espriella. Como resultado de ese diálogo, Noboa decidió eliminar los aranceles a Colombia como parte de un acuerdo alcanzado con el candidato.

Desde la Cancillería colombiana respondieron con reciprocidad, aunque también cuestionaron la medida al considerarla una intromisión en los asuntos internos del país. De hecho, el presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de Noboa y aseguró que representaba una “injerencia deliberada en las elecciones”. “Ni Noboa ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quién está equivocado o no. Somos libres y punto. Pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su ejército nos hicieron libres para siempre. El presidente Donald Trump, con quien hablé personalmente y con quien soy amigo, no tomará en cuenta la idea tonta de algunas cabezas calientes que, sin ser gringos, quieren demostrar que son gringos”, escribió Petro.

El presidente de Argentina también apoya al candidato Abelardo De la Espriella

Javier Milei, presidente de Argentina, fue otro de los líderes que se sumó a las muestras de apoyo al abogado colombiano tras su triunfo en la primera vuelta.