“Paloma Valencia será la que nos lidere en este proceso de unir al país”: David Luna

Empiezan a conocerse las primeras reacciones de los derrotados en las consultas interpartidistas. A través de sus redes sociales, el exministro David Luna reconoció su derrota en la Gran Consulta y anunció que respaldará sin cuestionamientos a la ganadora, Paloma Valencia, de cara a la contienda presidencial.

Tras conocerse los resultados, Luna afirmó que a partir de ahora Valencia será quien lidere el proceso de unidad entre los sectores que participaron en la consulta. “Ganó Paloma, ganó la Gran Consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país”, dijo.

