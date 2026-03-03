Precandidato Daniel Quintero llega a elecciones con 43 investigaciones por presunta corrupción que lo salpican a él y a su equipo

Uno de los nombres que aún siguen sonando en la política es el de Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín que, pese a quedar con varias investigaciones pendientes luego de su mandato, busca llegar a la Casa de Nariño a manejar el presupuesto del país.
Su período bajo el mando de la Alcaldía de Medellín fue hasta el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, desde el 1 de octubre dejó de figurar como alcalde del distrito tras renunciar a su cargo con la intención de apoyar públicamente a Juan Carlos Upegui, candidato para el período 2024-2027 y quien fue su secretario de la No Violencia.
Al renunciar como mandatario, Quintero Calle se libraba de la prohibición que tienen los alcaldes y gobernadores de participar públicamente en política manifestando su apoyo u oposición a algún candidato, algo que ya le había traído sanciones durante la campaña de Gustavo Petro cuando publicó un video con la frase “el cambio en primera”, haciendo alusión a su afinidad con el entonces candidato del Pacto Histórico.
Justamente, esa participación en política, aparte de que lo separó transitoriamente del cargo, le dio al final de su mandato una inhabilidad de seis meses.