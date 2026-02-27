De La Espriella denunció a David Murcia, cerebro de DMG, por injuria y calumnia tras entrevista

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella interpuso una querella penal contra David Murcia Guzmán, por presunta injuria y calumnia agravadas, a raíz de declaraciones del cerebro de DMG en una entrevista difundida en YouTube, el pasado 12 de febrero.

La acción judicial fue radicada ante la Fiscalía y se origina en afirmaciones hechas por Murcia Guzmán en el programa del periodista Daniel Coronel, en un video titulado “Exclusivo: David Murcia Guzmán acusa de robo a Abelardo de la Espriella | El Reporte Coronell”.

Lea también: De la Espriella denuncia que el ELN lo declaró objetivo militar justo en medio de polémicas judiciales

Murcia le dijo a Coronell que De La Espriella le robó $5.000 millones por servicios como abogado que no le prestó; además, sostuvo que le pidió tal cantidad de dinero para presuntamente hacer lobby ante congresistas para que se opusieran a una ley que iba en contra de sus intereses.

Según el escrito presentado por la defensa, en la entrevista se formularon señalamientos directos que atribuirían al querellante conductas que podrían encajar en delitos como hurto, cohecho, tráfico de influencias y actos de corrupción.

Entérese: Cepeda y De la Espriella estarán este jueves en Medellín: jornada política de “alto voltaje”

El equipo jurídico de De la Espriella sostuvo que no se trató de opiniones o valoraciones subjetivas, sino de imputaciones concretas de hechos punibles, realizadas —afirma— sin sustento probatorio y con amplia difusión pública.

La querella argumentó que las declaraciones habrían afectado el buen nombre y la reputación del líder del movimiento Defensores de la Patria y citó los artículos 220 y 221 del Código Penal, junto con la agravante contemplada para conductas difundidas, a través de medios de comunicación.

En su solicitud, la defensa pidió la apertura formal de investigación, la práctica de pruebas para esclarecer los hechos, la conservación del material audiovisual y la determinación de eventuales responsabilidades penales.

El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá evaluar si las expresiones denunciadas configuran los delitos señalados y si procede avanzar a etapa investigativa.

Siga leyendo: “Voy a entregar datos sobre lo que se robó este Gobierno”: Abelardo De la Espriella