Video | David Racero volvió a evadir otra entrevista en la calle: “Salió corriendo”

El representante a la Cámara y candidato al Senado del Pacto Histórico David Racero protagonizó un video que se ha hecho viral en las redes sociales. En este se ve al activista político Daniel Maldonado buscando hacerle una entrevista.
“¿Esta vez sí me va a contestar una entrevista o va a salir corriendo?” le dice Maldonado a Racero.
El congresista le responde que entonces él también lo grabará. Incluso, el activista le recuerda que “la vez pasada también salió corriendo” a lo que Racero responde que “salió en patineta”.