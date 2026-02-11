x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Seguirá lloviendo? Ideam confirma tercer frente frío: esto pasará en los departamentos con alertas por inundaciones

El impacto de este tercer frente frío podría ser diferente a los dos anteriores que han desatado una crisis climática en la zona norte del país.

  • En medio de la crisis que sufren varios departamentos del país, especialmente Córdoba, el Ideam dio detalles sobre el impacto del tercer frente frío en Colombia. FOTOS: Alcaldía de Montería y Colprensa
    En medio de la crisis que sufren varios departamentos del país, especialmente Córdoba, el Ideam dio detalles sobre el impacto del tercer frente frío en Colombia. FOTOS: Alcaldía de Montería y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha confirmado la presencia de un tercer frente frío en el territorio nacional, un fenómeno que ha sido responsable de las precipitaciones atípicas registradas en lo que va del año 2026.

Según explicó ante Blu Radio la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, este fenómeno consiste en una masa de aire proveniente del norte global que ocurre habitualmente durante el invierno en el hemisferio norte.

Lea también: No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

Respecto a ese tercer frente, la directora Echeverry dio un parte de tranquilidad al aclarar en el último Consejo de Ministros que este tercer frente frío se encuentra actualmente saliendo de la zona de incidencia y se está desplazando más lejos del territorio colombiano.

Debido a este escenario, el Ideam descarta que este tercer fenómeno tenga un impacto significativo sobre el país, a diferencia de los dos frentes anteriores que mostraron una intensidad y baja de temperaturas inusuales.

A pesar de esto, la funcionaria también aclaró que pese a que se aleje, no se bajará la guardia, pues la situación climática no se normalizará de inmediato. Se espera para los siguientes días un aumento de nubosidad y lluvias desde el mediodía en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia, además de un incremento significativo de las precipitaciones de hoy al viernes, 13 de febrero.

El Ideam también ha recordado que actualmente existen alertas rojas por deslizamientos en 59 municipios, destacándose los departamentos de Chocó, Cauca, Antioquia y Huila. Sobre las alertas hidrológicas, se mantiene un monitoreo permanente en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como en las represas de Urrá e Hidroituango, que presentan una alta sensibilidad a las lluvias.

Siga leyendo: Lluvias golpean ganadería y cultivos en Córdoba: más de 3.500 reses muertas y 11.200 hectáreas afectadas

¿Cuándo dejará de llover en Colombia?

Para la autoridad climática, durante las últimas semanas de febrero las condiciones climáticas comenzarán a alinearse con los niveles de precipitación históricos, lo que representaría una disminución de las lluvias, beneficiando especialmente a la región Caribe.

Sin embargo, se recuerda que febrero y marzo marcan la transición hacia la temporada oficial de más lluvias, por lo que el riesgo hidrometeorológico aumentará progresivamente.

Por el momento, las precipitaciones ha dejado una situación crítica en el país, con más de 69,000 familias afectadas y al menos 16 departamentos impactados por las inundaciones.

El departamento de Córdoba ha sido el más golpeado, con cerca del 80 % de sus municipios afectados y aproximadamente 150.000 personas damnificadas que han perdido bienes y cultivos, pues 11.200 hectáreas han sido afectadas por las inundaciones.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es un frente frío?
Es una masa de aire frío que desplaza aire cálido, generando lluvias y cambios bruscos de temperatura.
¿El tercer frente frío seguirá afectando a Colombia?
No de manera significativa, ya que está saliendo del área de incidencia.
¿Cuándo mejorará el clima?
A finales de febrero podrían disminuir las lluvias, pero marzo inicia la temporada oficial de más precipitaciones.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida