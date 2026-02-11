¿Seguirá lloviendo? Ideam confirma tercer frente frío: esto pasará en los departamentos con alertas por inundaciones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha confirmado la presencia de un tercer frente frío en el territorio nacional, un fenómeno que ha sido responsable de las precipitaciones atípicas registradas en lo que va del año 2026.

Según explicó ante Blu Radio la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, este fenómeno consiste en una masa de aire proveniente del norte global que ocurre habitualmente durante el invierno en el hemisferio norte.

Respecto a ese tercer frente, la directora Echeverry dio un parte de tranquilidad al aclarar en el último Consejo de Ministros que este tercer frente frío se encuentra actualmente saliendo de la zona de incidencia y se está desplazando más lejos del territorio colombiano.

Debido a este escenario, el Ideam descarta que este tercer fenómeno tenga un impacto significativo sobre el país, a diferencia de los dos frentes anteriores que mostraron una intensidad y baja de temperaturas inusuales.