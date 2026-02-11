Deuda externa de Colombia sube a US$238.721 millones y vuelve a rozar el 55% del PIB

La deuda externa de Colombia volvió a ubicarse cerca de un nivel que no pasaba desapercibido en los últimos años: el 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, esta vez el incremento no obedece únicamente a nuevas operaciones de endeudamiento, sino también a un cambio en la forma como se calcula y presenta la información.
El Banco de la República publicó un nuevo boletín estadístico alineado con los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Posición de Inversión Internacional, lo que modificó la medición del saldo total.