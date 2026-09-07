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Arrancó el segundo intento de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá: hay tres grupos internacionales interesados

A partir de este lunes 7 de septiembre, los consorcios nacionales e internacionales pueden entregar sus credenciales jurídicas y financieras para competir por la megaobra de 34.9 billones de pesos.

  • La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. Desde este lunes 7 de septiembre, la entidad comenzó a recibir las solicitudes de precalificación de las firmas interesadas en ejecutar el proyecto. FOTO: Alcaldía de Bogotá
    La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. Desde este lunes 7 de septiembre, la entidad comenzó a recibir las solicitudes de precalificación de las firmas interesadas en ejecutar el proyecto. FOTO: Alcaldía de Bogotá
  • La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. FOTO: Alcaldía de Bogotá
    La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. FOTO: Alcaldía de Bogotá
  • El avance de la primera línea del Metro de Bogotá supera el 78% y avanza hacia sus fases de pruebas y operación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
    El avance de la primera línea del Metro de Bogotá supera el 78% y avanza hacia sus fases de pruebas y operación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
  • La presentación de los empresas interesadas y su precalificación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
    La presentación de los empresas interesadas y su precalificación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Con la apertura para recibir los documentos de precalificación de las empresas interesadas, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) puso en marcha este lunes 7 de septiembre un nuevo intento para licitar la Línea 2 del sistema de transporte en la capital.

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El proceso busca destrabar un proyecto clave que quedó en el aire desde el mes de enero de este año, cuando la primera convocatoria se declaró desierta debido a que ninguno de los grupos habilitados presentó oferta económica.

En esta nueva fase, un equipo especializado de la EMB revisará los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia de los consorcios aspirantes. Quienes superen el filtro avanzarán a la etapa de propuestas económicas, cronogramas y plazos de ejecución.

La EMB proyecta recibir las ofertas económicas entre noviembre y diciembre de 2026, con miras a adjudicar el contrato al cierre del primer trimestre de 2027 e iniciar obras en el segundo semestre de ese mismo año, según información conocida por El Tiempo.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. FOTO: Alcaldía de Bogotá
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició el proceso para destrabar definitivamente la Línea 2 del sistema. FOTO: Alcaldía de Bogotá

Proyección, estrategia internacional e interés de firmas

Para evitar un nuevo estancamiento, la EMB desplegó una estrategia de promoción que incluyó gestiones diplomáticas en embajadas y visitas a Europa y Norteamérica, sosteniendo 44 diálogos competitivos con firmas internacionales.

“Ha habido mucho interés. Esperamos que haya solicitudes calificadas”, aseguró el gerente de la EMB, Leonidas Narváez, en diálogo con El Tiempo. Narváez indicó que la expectativa es contar con una participación amplia, contemplando la posibilidad de recibir cerca de cinco grupos interesados, aunque aclaró que la cifra real dependerá de las entregas formalizadas este lunes.

La nueva convocatoria está abierta a nuevas empresas, grupos que mostraron interés previo e incluso a las firmas chinas que fueron descalificadas en el primer proceso por un cuestionamiento de conflicto de intereses determinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras revisar el proyecto junto con los organismos multilaterales de crédito —BID, BEI, BIRF y CAF—, la entidad concluyó que el fracaso anterior no respondió a fallas en el diseño.

Detalles del trazado y una inversión de 34.9 billones

La Línea 2 del Metro de Bogotá es una megaobra subterránea de 15.5 kilómetros de longitud. Contará con 11 estaciones —10 subterráneas y una elevada— y un presupuesto de 34.9 billones de pesos (a precios constantes de 2021), respaldado por el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito desde 2023.

El trazado iniciará en la calle 72 con avenida Caracas, continuará por la calle 72 hacia la avenida Ciudad de Cali, tomará el corredor de la ALO Norte y finalizará en el sector del Centro de Felicidad Fontanar del Río, en el noroccidente de la capital.

Según explicó Narváez al medio bogotano, esta estructura permitirá articular las dos primeras líneas como una red integrada. “La Línea 2 cierra esa herradura”, concluyó el directivo tras destacar que la obra consolidará al metro como la columna vertebral de la movilidad en Bogotá.

El avance de la primera línea del Metro de Bogotá supera el 78% y avanza hacia sus fases de pruebas y operación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
El avance de la primera línea del Metro de Bogotá supera el 78% y avanza hacia sus fases de pruebas y operación. FOTO: Alcaldía de Bogotá

Estas son las tres empresas interesadas en el proceso de la Línea 2: presentaron la solicitud de precalificación

Precisamente tras abrir el proceso este lunes 7 de septiembre, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) recibió las solicitudes de precalificación de los grupos interesados en participar en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

“Noticia clave para Bogotá y particularmente para las localidades de Engativá y Suba; se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación de la línea dos del Metro de Bogotá”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las tres solicitudes de precalificación serán evaluadas por el equipo especializado de la EMB para determinar cuáles cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia requeridas. Estos son los interesados en el proceso:

La presentación de los empresas interesadas y su precalificación. FOTO: Alcaldía de Bogotá
La presentación de los empresas interesadas y su precalificación. FOTO: Alcaldía de Bogotá

1. APCA ML2 BOGOTÁ: integrada por Mota-Engil Colombia S.A.S., Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A., Mota-Engil México, S.A.P. I de C.V. y Spie Batignolles Génie Civil.

2. APCA METRO CAPITAL L2: integrada por Xi´an Metro Colombia S.A.S. y Xi´an Rail Transportation Group Company, Ltd.

3. APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL: integrada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S. y CAF Investment Projects.

Estas solicitudes recibidas serán evaluadas por un equipo especializado para determinar cuáles grupos cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia. Los precalificados avanzarán a la segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas hacia finales de 2026.

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“Este es un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que se necesita en la ciudad. ¡Bogotá va a tener segunda línea de metro!”, concluyó el alcalde Galán.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se entregará el contrato y cuándo iniciará la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá?
La adjudicación del contrato está proyectada para el cierre del primer trimestre de 2027. Si los plazos se cumplen, las obras de construcción comenzarán en el segundo semestre de ese mismo año.
¿Por qué fracasó la primera licitación de la Línea 2 del Metro?
La licitación inicial se declaró desierta debido a que ninguno de los dos consorcios habilitados presentó una propuesta económica al final del proceso. Previamente, otros dos proponentes habían sido descalificados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al detectarse un posible conflicto de intereses entre empresas chinas.
¿Qué empresas o grupos empresariales pueden participar en esta nueva licitación?
La convocatoria está abierta a firmas internacionales, nuevos consorcios y grupos que mostraron interés en el pasado. La nueva normativa permite incluso la participación de las empresas chinas excluidas en el primer proceso, siempre que cumplan las condiciones de precalificación.
¿Cuáles son las características del trazado y las estaciones de la Línea 2?
El trazado comprende un recorrido subterráneo de 15,5 kilómetros equipado con 11 estaciones (10 subterráneas y una elevada). Iniciará en la calle 72 con avenida Caracas, avanzará hacia la avenida Ciudad de Cali y la ALO Norte, y culminará en Fontanar del Río, conectando las localidades del noroccidente.
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