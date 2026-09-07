Arrancó el segundo intento de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá: hay tres grupos internacionales interesados

Con la apertura para recibir los documentos de precalificación de las empresas interesadas, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) puso en marcha este lunes 7 de septiembre un nuevo intento para licitar la Línea 2 del sistema de transporte en la capital.
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El proceso busca destrabar un proyecto clave que quedó en el aire desde el mes de enero de este año, cuando la primera convocatoria se declaró desierta debido a que ninguno de los grupos habilitados presentó oferta económica.
En esta nueva fase, un equipo especializado de la EMB revisará los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia de los consorcios aspirantes. Quienes superen el filtro avanzarán a la etapa de propuestas económicas, cronogramas y plazos de ejecución.
La EMB proyecta recibir las ofertas económicas entre noviembre y diciembre de 2026, con miras a adjudicar el contrato al cierre del primer trimestre de 2027 e iniciar obras en el segundo semestre de ese mismo año, según información conocida por El Tiempo.