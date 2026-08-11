Paz Total dejó 1,16 billones en riesgo sin frenar la violencia

Un informe de más de 800 páginas, que aún no ha sido presentado públicamente, identificó 344 hallazgos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y la política de Paz Total durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El documento también puso en cuestión el manejo de recursos que superan los $64 billones.
La Paz Total, una de las principales apuestas de la administración Petro y una estrategia que diversos expertos han calificado como fallida, quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República por la forma en que se asignaron y ejecutaron recursos destinados a las negociaciones con grupos armados y a proyectos en territorios afectados por el conflicto.
El documento, revelado por Noticias RCN, constituye la primera revisión integral de las cuentas asociadas a estas políticas por parte del organismo de control.
Entre las conclusiones del ente de control, aparecen descubrimientos sobre recursos que no se materializaron, proyectos con niveles mínimos de ejecución y situaciones que podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial.
Uno de los aspectos examinados en la investigación corresponde al dinero destinado directamente al funcionamiento de la política y a las negociaciones. Durante cuatro años fueron asignados $668.454 millones para ese propósito.
De ese monto, $443.000 millones contaban con una ejecución definida, mientras que la diferencia frente a los recursos inicialmente previstos superaba los $368.000 millones. La situación, según el informe, se hizo más evidente durante 2026. De los $306.000 millones que habían sido asignados para esa vigencia, únicamente $46.000 millones habían alcanzado la etapa de obligación.
En términos porcentuales, esto significa que por cada $100 destinados a este componente de la política, solo $15 habían llegado a esa fase del gasto.