Así respondió Abelardo a la propuesta de “desobediencia civil” de Cepeda: “Yo propongo obediencia constitucional”

Luego de que la semana pasada el excandidato presidencial Iván Cepeda se declarara en “desobediencia civil” tras su derrota en las urnas, el presidente electo Abelardo de la Espriella no pasó por alto esa postura y respondió a la tesis que el senador ha venido defendiendo en los últimos días, según la cual no reconocería al mandatario entrante pese a haber aceptado los resultados de las elecciones. De La Espriella fue tajante. Calificó de “loquitos” a quienes hablan de desobediencia civil, y sostuvo que detrás de ese discurso lo que realmente se esconde son primeras líneas, bloqueos y actos de terrorismo urbano. Frente a eso, dijo que su propuesta es la “obediencia constitucional”, y advirtió que cualquier actuación al margen de la ley recibirá una respuesta contundente por parte del Estado, sin conceder ventajas a quienes recurran a la violencia.

La “desobediencia civil” de Cepeda

La postura de Cepeda había quedado planteada la semana pasada en una rueda de prensa, y posteriormente en una aclaración a través de un mensaje en su cuenta de X, cuando anunció que promovería una “desobediencia civil pacífica” si el gobierno entrante no cumplía una serie de condiciones. Entre ellas, exigió que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare sus presuntos vínculos con agencias de seguridad de ese país. También pidió garantías de respeto a la soberanía judicial y nacional, que desista de cualquier intento de perseguir o promover la extradición del presidente Gustavo Petro y que cese lo que considera una persecución contra sectores de oposición política.

Cepeda fue enfático en que, de no cumplirse esas condiciones, actuaría bajo el principio de que cuando la ley o la autoridad entran en choque con la conciencia moral, el ciudadano tiene no solo el derecho, sino el deber de resistir de forma pacífica, negándose a cooperar con lo que considera injusto. Advirtió que ese sería el camino a seguir si De La Espriella actúa en contra de lo que llamó la dignidad nacional del país.

Lo que ha dicho el presidente Petro