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Así respondió Abelardo a la propuesta de “desobediencia civil” de Cepeda: “Yo propongo obediencia constitucional”

El presidente electo tildó de “loquitos” a quienes hablan de desobediencia civil, aseguró que ese discurso esconde bloqueos y terrorismo urbano y prometió enfrentar con “toda la fuerza del Estado de derecho” a quien actúe por fuera de la ley.

  • Tras el anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda, el presidente electo le respondió días después de que no se había pronunciado por el debate. Foto: Colprensa.
    Tras el anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda, el presidente electo le respondió días después de que no se había pronunciado por el debate. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Luego de que la semana pasada el excandidato presidencial Iván Cepeda se declarara en “desobediencia civil” tras su derrota en las urnas, el presidente electo Abelardo de la Espriella no pasó por alto esa postura y respondió a la tesis que el senador ha venido defendiendo en los últimos días, según la cual no reconocería al mandatario entrante pese a haber aceptado los resultados de las elecciones.

De La Espriella fue tajante. Calificó de “loquitos” a quienes hablan de desobediencia civil, y sostuvo que detrás de ese discurso lo que realmente se esconde son primeras líneas, bloqueos y actos de terrorismo urbano.

Frente a eso, dijo que su propuesta es la “obediencia constitucional”, y advirtió que cualquier actuación al margen de la ley recibirá una respuesta contundente por parte del Estado, sin conceder ventajas a quienes recurran a la violencia.

La “desobediencia civil” de Cepeda

La postura de Cepeda había quedado planteada la semana pasada en una rueda de prensa, y posteriormente en una aclaración a través de un mensaje en su cuenta de X, cuando anunció que promovería una “desobediencia civil pacífica” si el gobierno entrante no cumplía una serie de condiciones.

Entre ellas, exigió que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare sus presuntos vínculos con agencias de seguridad de ese país. También pidió garantías de respeto a la soberanía judicial y nacional, que desista de cualquier intento de perseguir o promover la extradición del presidente Gustavo Petro y que cese lo que considera una persecución contra sectores de oposición política.

Cepeda fue enfático en que, de no cumplirse esas condiciones, actuaría bajo el principio de que cuando la ley o la autoridad entran en choque con la conciencia moral, el ciudadano tiene no solo el derecho, sino el deber de resistir de forma pacífica, negándose a cooperar con lo que considera injusto.

Advirtió que ese sería el camino a seguir si De La Espriella actúa en contra de lo que llamó la dignidad nacional del país.

Lo que ha dicho el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro ha sido una de las figuras políticas que más ha respaldado la tesis de la “desobediencia civil”. De hecho, tras una reunión con Iván Cepeda en la Casa de Nariño, el senador fue designado como jefe de la oposición para los próximos cuatro años.

A través de varios mensajes en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ha participado activamente en la controversia. Desde el anuncio de los resultados del preconteo hasta la certificación de Abelardo como próximo presidente de la República, el mandatario ha cuestionado el resultado de las elecciones.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país. Solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, escribió. Ahora la búsqueda para rechazar la elección del litigante pasará a un frente judicial.

Lea también: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará?

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