Así respondió Abelardo a la propuesta de “desobediencia civil” de Cepeda: “Yo propongo obediencia constitucional”

Luego de que la semana pasada el excandidato presidencial Iván Cepeda se declarara en “desobediencia civil” tras su derrota en las urnas, el presidente electo Abelardo de la Espriella no pasó por alto esa postura y respondió a la tesis que el senador ha venido defendiendo en los últimos días, según la cual no reconocería al mandatario entrante pese a haber aceptado los resultados de las elecciones.
De La Espriella fue tajante. Calificó de “loquitos” a quienes hablan de desobediencia civil, y sostuvo que detrás de ese discurso lo que realmente se esconde son primeras líneas, bloqueos y actos de terrorismo urbano.
Frente a eso, dijo que su propuesta es la “obediencia constitucional”, y advirtió que cualquier actuación al margen de la ley recibirá una respuesta contundente por parte del Estado, sin conceder ventajas a quienes recurran a la violencia.