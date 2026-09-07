De la Espriella pide respaldo para el coronel (r) Plazas Vega ante juicio en Miami

El presidente Abelardo de la Espriella pidió este lunes a sus representantes diplomáticos en Estados Unidos que intervengan en favor del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien desde este martes, 8 de septiembre, enfrentará un juicio civil en Miami por su posible responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
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El mandatario solicitó al canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que evalúen el proceso que enfrenta el oficial retirado y determinen qué acompañamiento puede brindar el Estado colombiano.
“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria”, afirmó De la Espriella, quien cuestionó además el proceso judicial que durante años enfrentó el militar en Colombia y aseguró que ahora el “litigio estratégico” lo persigue fuera de las fronteras.