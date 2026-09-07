Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

En el Valle de Aburrá se abren nuevas carreras enfocadas en la industria y la sostenibilidad

En el Valle de Aburrá se abren nuevas carreras enfocadas en la industria y la sostenibilidad

  • Las dos nuevas carreras se ofrecerán de manera presencial en las sedes del TdeA en Medellín e Itagüí. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE
    Las dos nuevas carreras se ofrecerán de manera presencial en las sedes del TdeA en Medellín e Itagüí. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Dos nuevos programas académicos abrió la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (TdeA), uno de carácter profesional y el otro tecnológico, que comenzarán a ser ofrecidos a partir del primer semestre de 2027.

Le recomendamos leer: UdeA abre 7.505 cupos para 2027-1: estas son las carreras y regiones donde podrá estudiar

Estos serán impartidos en el campus principal de Medellín que tiene la entidad de formación, y en su sede satélite de Itagüí.

Se trata de los programas de Profesional en Biotecnología Industrial y la Tecnología en Gestión Química Industrial, ambos adscritos al Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes.

Tanto para estas carreras como para las demás que imparte el TdeA, las inscripciones se realizarán a partir del próximo 15 de septiembre.

El pregrado en Biotecnología Industrial está orientado a la formación de talento humano capaz de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en procesos industriales, productivos, ambientales y de investigación.

Este es de carácter presencial, dura ocho semestres y la intención es formar profesionales con bases sólidas en biología, química, física, matemáticas, estadística, microbiología, biología molecular, bioprocesos, bioseparaciones, ingeniería genética, biotecnología médica, biotecnología agrícola y ambiental, bioinformática, economía circular y transferencia tecnológica.

La biotecnología industrial aprovecha el conocimiento de los seres vivos y de los sistemas biológicos para diseñar productos, procesos y servicios con aplicación en la industria.

“La creación del programa responde a la necesidad de contar con capital humano especializado en biotecnología, un campo clave para impulsar la innovación, optimizar procesos productivos y desarrollar soluciones sostenibles en sectores como energías renovables, seguridad alimentaria, cuidado personal, cosmética, farmacogenética, salud, agricultura, medio ambiente y fabricación de productos con nuevos usos o segundos usos”, explicó el rector Leonardo García.

Por otro lado, la Tecnología en Gestión Química Industrial se orienta a sectores como alimentos y bebidas, agroindustria, salud, energía, textil, plásticos, materiales, construcción, gestión de residuos y química verde.

Dura cinco semestres y busca formar tecnólogos con bases en química, ciencias naturales, procesos industriales, gestión ambiental, control de calidad, seguridad, tecnologías limpias y economía circular.

“La denominación del programa integra dos componentes centrales: la formación técnica en química industrial y la capacidad de gestión para intervenir procesos reales. Esto permite orientar el aprendizaje hacia la optimización de recursos, el cumplimiento normativo, la mejora continua y la toma de decisiones en contextos productivos”, añadió García quien agregó que uno de los elementos diferenciales de los dos programas es su enfoque práctico.

También le sugerimos ver: Universidad Nacional abre primeros programas públicos de fonoaudiología y terapia ocupacional en Antioquia

“Ambos priorizan el aprendizaje basado en problemas y los proyectos integradores, para que los estudiantes conecten distintas áreas del conocimiento con situaciones propias de la industria y del territorio”, indicó.

Para impartir ambos programas, el TdeA cuenta con laboratorios y equipos especializados que fortalecen el aprendizaje práctico.

Con ellos la entidad completa 44 ofertas de estudio entre tecnológicos, profesionales y de postgrado (maestrías y doctorados).

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los nuevos programas académicos que ofrecerá el TdeA en 2027?
El TdeA ofrecerá desde el primer semestre de 2027 el programa profesional en Biotecnología Industrial y la Tecnología en Gestión Química Industrial.
¿Cuánto duran las nuevas carreras de Biotecnología Industrial y Gestión Química Industrial del TdeA?
Biotecnología Industrial tiene una duración de ocho semestres, mientras que la Tecnología en Gestión Química Industrial dura cinco semestres.
¿En qué sectores puede trabajar un profesional en Biotecnología Industrial?
La formación está orientada a sectores como energías renovables, seguridad alimentaria, cosmética, cuidado personal, farmacogenética, salud, agricultura, medio ambiente y producción industrial.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos