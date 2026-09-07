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TLC de Colombia con la Unión Europea cambiaría para fortalecer el comercio digital

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, estudia incorporar nuevas reglas sobre datos y servicios digitales al TLC vigente, sin modificar las disposiciones comerciales sobre bienes establecidas en el tratado de 2013.

  • Unión Europea propone ‘miniacuerdo’ para actualizar el TLC con Colombia. FOTOS: Colprensa
    Unión Europea propone ‘miniacuerdo’ para actualizar el TLC con Colombia. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Una nueva oportunidad comercial podría ser aprobada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, a partir de la propuesta del embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, quien busca actualizar Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigencia en 2013.

La propuesta de Roudié consiste en una especie de “miniacuerdo” para agregar nuevas reglas al comercio digital, las cuales estarían basadas en servicios en línea, datos y tecnologías que no formaron parte del tratado original.

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Esto permitiría adaptar el TLC a la economía moderna y crear ajustes regulatorios a través de una medida que parte desde lo bilateral. “El acuerdo que tenemos con Colombia no los tiene porque es muy viejo. La decisión todavía no está tomada, pero vamos a reflexionar si podemos hacerlo”, dijo Roudié en conversación con El Tiempo.

Y es que cuando Colombia entró al TLC hace 13 años, no existía la misma demanda de servicios digitales que hay actualmente, en un mundo donde tienen cada vez mayor presencia los servicios en línea, los flujos transfronterizos de datos, firmas electrónicas, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los que más se ha expandido en Colombia, con un ritmo de crecimiento del 10 % anual, mientras que el 70 % de las exportaciones europeas de servicios se realizan por medios digitales.

“Hoy en día, un vehículo moderno genera cerca de 4 gigabytes de datos por minuto. Esa información viaja hacia los fabricantes para mantenimiento preventivo, alimenta los sistemas de navegación GPS y gestiona servicios de logística. Para que todo ese ecosistema funcione, es indispensable contar con reglas claras que faciliten ese flujo”, agregío el diplomático al medio citado.

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Cabe recordar que Colombia exporta a Europa café, banano, flores, petróleo y sus derivados, así como otros productos agrícolas y agroindustriales, que cuentan con preferencias comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio. En cuanto a las importaciones, este país adquiere de Europa principalmente productos como medicamentos, vehículos, maquinaria eléctrica y otros bienes industriales.

Para François Roudié, el miniacuerdo “traerá un conjunto de reglas para contar con certidumbre jurídica”, lo cual sería una oportunidad importante para “fomentar la inversión” bilateral.

No se trata de eliminar el TLC que está vigente actualmente, sino de agregar nuevas reglas para el comercio digital, en el marco de una era cada vez más avanzada tecnológicamente y que permita adaptar el acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Bloque de preguntas y respuesta

¿Colombia y la Unión Europea tendrán un nuevo acuerdo de comercio digital?
La Unión Europea analiza la posibilidad de crear un miniacuerdo para incorporar nuevas reglas sobre comercio digital al TLC vigente entre Colombia y la UE. La propuesta todavía no ha sido aprobada, por lo que aún no existe una decisión definitiva.
¿Qué cambiaría con el nuevo acuerdo de comercio digital entre Colombia y la UE?
El eventual acuerdo incorporaría reglas para servicios en línea, flujo de datos y nuevas tecnologías que no estaban contempladas en el TLC original. El objetivo sería adaptar las normas comerciales a la economía digital actual.
¿El nuevo acuerdo reemplazaría el TLC entre Colombia y la Unión Europea?
No. La propuesta busca agregar nuevas reglas al TLC que está vigente desde 2013, especialmente para regular aspectos relacionados con el comercio digital y las nuevas tecnologías.
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