¿Petro quiere meterle la mano al embalse de Hidroituango?

El gobierno del presidente Gustavo Petro podría valerse de la declaratoria de emergencia económica para meterle mano a embalses y a centrales de generación como Hidroituango.
Este escenario fue denunciado por el gremio de los generadores de energía, que vieron con gran preocupación una norma expedida por el gobierno central en la que este se arrojaría unilateralmente la facultad de tomar decisiones en varios embalses del país.
Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue quien emitió la alerta, advirtiendo que el Decreto 0177 del 24 de febrero pasado, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le estaría dando licencia a la Nación para meterle mano a las disposiciones ambientales de los embalses, en un área geográfica demasiado amplia e indeterminada.