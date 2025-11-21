x

En operativo histórico, la Policía decomisó 13,8 toneladas de cocaína en Buenaventura

Se trataría de la mayor incautación de cocaína de los últimos años en el país durante un mismo operativo.

Laura Juliana López.
hace 11 horas
Oculta dentro de un contenedor que iba a ser enviado a Países Bajos, la Policía Nacional encontró 13,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en Buenaventura. Este sería el mayor golpe al narcotráfico los últimos 10 años en el país.

La operación fue ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, y permitió interceptar una carga que, según la institución,“provenían de la zona norte del país y tenía como destino Países Bajos".

De acuerdo con el reporte, el inspector antinarcóticos y dos oficiales caninos revisaron tres contenedores y determinaron que “uno de ellos estaba contaminado con la droga”, la cual había sido camuflada bajo la modalidad de mezcla con yeso.

Las autoridades señalaron que el envío presuntamente pertenecía a estructuras narcotraficantes que operan en la región. Esta operación contundentemente evitó la circulación de 35 millones de dosis de droga y generó una pérdida económica estimada en “más de 388,9 millones de dólares” para estas.

La institución destacó que este decomiso se suma a resultados sin precedentes en el puerto. “A la fecha se han decomisado 39 toneladas, 741 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que representa un incremento del 59 % en comparación con el año anterior”, informó la Dirección de Antinarcóticos.

Las declaraciones del Ministerio de Defensa

A través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la droga estaba “mezclada con yeso natural”. Y resaltó el operativo como “El más grande en los últimos 10 años”.

De igual manera, destacó la labor de los uniformados que hicieron posible la incautación. “Este resultado es producto de la determinación, el profesionalismo y la valentía de nuestros policías y unidades de inteligencia. A ellos, mi gratitud y reconocimiento”, escribió.

Además, insistió en que la ofensiva contra las economías ilícitas no para. “La seguridad y la tranquilidad son prioridades. Este es un paso más en la lucha frontal contra las economías criminales que tanto daño han causado con este veneno que alimenta la violencia”, remató.

El Ministro de Defensa actualmente se encuentra afrontando una moción de censura por los operativos en los que se bombardearon zonas de los departamentos del Guaviare, el Amazonas y Arauca. Medicinal Legal confirmó que en estos operativos murieron 15 menores de edad.

La moción de censura fue radicada ante la Cámara de Representantes y fue impulsada por la congresista del Partido Verde Katherine Miranda. El documento fue firmado por 30 legisladores; 3 de ellos congresistas del Pacto Histórico. En las próximas semanas se conocerá el desenlace de esta medida de control político.

Lea tambien: Justicia Penal Militar abre indagación por bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos

