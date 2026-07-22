Gobierno declarará desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño “muy fuerte”

El Gobierno Nacional anunció que expedirá un decreto para declarar la situación de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño que, según las autoridades, podría tener graves efectos sobre el abastecimiento de agua, los ecosistemas y la población durante los próximos meses.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el martes 21 de julio, luego de evaluar los pronósticos sobre el comportamiento climático para el periodo 2026-2027.

Al término de la reunión, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, confirmó la recomendación hecha al Gobierno: “Acabamos de aprobar por unanimidad del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la recomendación para que sea adoptado por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño con graves consecuencias para el país 2026-2027”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la declaratoria permitirá al Estado activar mecanismos excepcionales para responder de manera anticipada a los riesgos asociados a la temporada de sequía, entre ellos la escasez de agua, el aumento de incendios forestales y las afectaciones a diferentes sectores productivos.

Según explicó el presidente Gustavo Petro durante la sesión, la recomendación de declarar la situación de desastre se sustenta en la evidencia científica sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de categoría “Muy Fuerte”. Esa evaluación está respaldada por diferentes organizaciones científicas internacionales y por los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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