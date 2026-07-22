Polémica con Neymar en Brasil: mientras Santos compitió en Sudamericana, Ney jugó al póker

Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo, Neymar volvió a Sao Paulo para preparar el segundo semestre de 2026 con su club, el Santos. La competición para el “Peixe” comenzó el pasado martes 21 de julio en la Conmebol Sudamericana, sin embargo, Neymar no viajó a la ciudad de Valencia en Venezuela, donde los dirigidos por Alexi Stival se enfrentaron a Universidad Central de Venezuela.

La razón oficial para la ausencia de Neymar en este compromiso fue por sobrecarga. El jugador brasileño ex Barcelona y PSG se quedó en la capital paulista para realizar trabajos de reacondicionamiento, ya que su lesión en la rodilla derecha lo molesta constantemente, no obstante, a “O Principe” se le vio en un torneo de póker en la ciudad, específicamente en el Golden Hall del Complejo WTC de Sao Paulo.

Que el máximo referente del equipo esté jugando póker el mismo día que Santos inicia su carrera por la Copa Sudamericana no caló muy bien en la Torcida Jovem y demás facciones de la hinchada del club blanquinegro. Es sabido que Neymar es un aficionado al póker y desde sus tiempos en Paris Saint Germain se conoció su participación constante en estos torneos.