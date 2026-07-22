¿Qué busca Petro al quitar la intervención a Comfenalco Antioquia a 15 días de salir del Gobierno?

Comfenalco Antioquia recuperaría en las próximas horas su autonomía administrativa. La Superintendencia del Subsidio Familiar oficializaría el levantamiento de la intervención iniciada en 2023 y, posterior a ello, convocará una Asamblea General Extraordinaria para elegir una nueva junta directiva, que posteriormente tendrá la responsabilidad de nombrar al director general de la entidad.
Pero la decisión, conocida cuando faltan menos de dos semanas para el cambio de Gobierno, abrió un nuevo pulso alrededor de una de las cajas de compensación más importantes del país.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron a EL COLOMBIANO que existe preocupación entre sectores empresariales porque la rapidez de la convocatoria permitiría conformar el nuevo consejo directivo antes de la posesión del próximo presidente y, con ello, elegir un director que permanezca en el cargo durante los próximos años.
Según la fuente, “la jugada es devolver la caja, citar inmediatamente a la asamblea y dejar elegido el nuevo director antes de que llegue el nuevo Gobierno”.
De acuerdo con esa versión, el objetivo sería aprovechar que el consejo directivo estará integrado por cinco representantes de los trabajadores —designados por el Ministerio del Trabajo— y cinco representantes elegidos por los empresarios afiliados, quienes posteriormente deberán escoger al director general de la entidad con una mayoría de siete votos.
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