“Algunas propuestas podrían generar riesgos para los DD. HH.”: Defensoría alerta por medidas de De la Espriella

Preocupaciones en materia de derechos humanos. Ese es el principal mensaje que la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le hizo llegar al presidente electo, Abelardo De la Espriella, mediante una carta enviada a pocos días de su posesión.
En la misiva expone varias inquietudes frente a anuncios realizados por el mandatario electo y por integrantes de su equipo de gobierno, relacionados con garantías fundamentales y principios constitucionales.
Marín aclara que la Defensoría “colaborará armónicamente” con la nueva administración desde su independencia constitucional y recuerda que su mandato, establecido en los artículos 281 y 282 de la Constitución, es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de estos derechos en el país.
La funcionaria señala que su propósito es “ofrecerle elementos para que evalúe los riesgos en materia de derechos humanos antes de adoptar decisiones” y formular recomendaciones desde una perspectiva constitucional.
En su comunicación, la defensora del pueblo plantea siete puntos.