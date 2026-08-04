José Pékerman elogia a Juan Fernando Quintero mientras se define el futuro del jugador; ¿llegará a la MLS?

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores favoritos de muchos hinchas del fútbol colombiano, esto se vio en la Copa del Mundo cuando pedían a los gritos el ingreso del jugador al terreno de juego. Tras la máxima cita orbital, se oficializó su salida de River Plate, ya que no encajaba en el estilo de juego de Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del equipo millonario.
Ahora, mientras se decide su futuro, los rumores aumentan en torno al futbolista nacido en Medellín en 1993. El antioqueño sonó para llegar al Inter de Miami, el equipo propiedad de David Beckham y que tiene a Lionel Messi como bandera del equipo. Sería un deleite para el mundo del deporte rey ver a Messi y Quintero compartir equipo, sin embargo, el periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó que “el Inter no está en conversaciones con Kevin de Bruyne ni con Juan Fernando Quintero”.
En medio de esta incertidumbre por el club al que llegará el anotador de uno de los goles más importantes en la historia de River, apareció la persona que le brindó confianza en la selección Colombia de mayores, José Néstor Pékerman. El exentrenador y actual comentarista argentino, elogió al “zurdo” y fue prudente en cuanto a su situación en River Plate.
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