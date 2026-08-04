José Pékerman elogia a Juan Fernando Quintero mientras se define el futuro del jugador; ¿llegará a la MLS?

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores favoritos de muchos hinchas del fútbol colombiano, esto se vio en la Copa del Mundo cuando pedían a los gritos el ingreso del jugador al terreno de juego. Tras la máxima cita orbital, se oficializó su salida de River Plate, ya que no encajaba en el estilo de juego de Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del equipo millonario. Ahora, mientras se decide su futuro, los rumores aumentan en torno al futbolista nacido en Medellín en 1993. El antioqueño sonó para llegar al Inter de Miami, el equipo propiedad de David Beckham y que tiene a Lionel Messi como bandera del equipo. Sería un deleite para el mundo del deporte rey ver a Messi y Quintero compartir equipo, sin embargo, el periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó que “el Inter no está en conversaciones con Kevin de Bruyne ni con Juan Fernando Quintero”. En medio de esta incertidumbre por el club al que llegará el anotador de uno de los goles más importantes en la historia de River, apareció la persona que le brindó confianza en la selección Colombia de mayores, José Néstor Pékerman. El exentrenador y actual comentarista argentino, elogió al “zurdo” y fue prudente en cuanto a su situación en River Plate. Puede leer: Libres y cotizados: James y Juanfer encabezan el top de los futbolistas colombianos “desempleados” más valiosos

¿Qué dijo Pékerman sobre Juanfer y su situación?

José Néstor se encuentra en la Argentina por estos días y estuvo charlando con ESPN sobre Quintero. “Puedo hablar muchísimo de Juanfer. La clave es decir: ¿Puedo encontrar otro igual? Es muy difícil”, aseveró Pékerman. Recordó también las similitudes de “Juanfer” con Lionel Messi. Los dos jugadores fueron a su primer Mundial de la mano del técnico argentino, en el caso de Quintero jugó en Brasil 2014 con tan solo 19 años, misma edad que tenía “La Pulga” en 2006 cuando fue convocado para Alemania 2006. Frente a un tema polémico como la salida de River, Pékerman afirmó que “Yo no puedo ser contundente en decir si está o no está para jugar en River. Son decisiones que debe tomar el entrenador y debe tener sus argumentos”.

Aunque, como pasa muchas veces con los cracks, Pékerman coincidió con otras personas que debe tener un trato especial. “Al jugador hay que entenderlo. Si uno lo conoce, lo tiene entrenando y sabe cómo juega, lo tiene que entender. Uno sabe su potencial futbolístico y sabe sus déficits. La parte del déficit es un problema de él que a lo mejor en muchos años nunca lo superó. Y eso es un problema”, puntualizó Pékerman. Entérese: Sebastián Villa asistió en el empate de Boca mientras River se hunde tras la salida de Juanfer Quintero

Más elogios a Quintero y recuerdo de Cardona

Si hay algo que muchos amantes al fútbol en Colombia no entienden es que Juan Fernando no tenga más minutos y continuidad en los clubes en los que ha jugado. Eso mismo le pasó a Pékerman durante mucho tiempo y quizá, le pasa ahora a Néstor Lorenzo, otro entrenador con debilidad por los “calidosos” colombianos al rededor del mundo, jueguen o no en sus equipos. “Tuvo sus oportunidades toda su carrera. Durante tres años de las Eliminatorias, después de 2014, yo no lo llamaba porque surgió otro jugador en su posición que, sin jugar igual que él, nos dio muchos resultados: Edwin Cardona”, recordó el entrenador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Con Juanfer teníamos siempre comunicación. Yo le decía: ‘No puedo entender que no juegues con continuidad en los clubes en los que estás’”, enfatizó José. Por último, cerró con su admiración por la zurda de Quintero. “Juanfer es crack. Es muy difícil encontrar otro así. Tiene magia en esa zurda. Los compañeros lo único que tienen que hacer es un movimiento y la pelota va a ir donde él quiera. Tiene una precisión que es muy difícil que erre un tiro libre o un pase”, finalizó Pékerman. Lea también: Otro club le cierra la puerta a James y su futuro sigue en el aire Bloque de preguntas y respuestas