Defensoría cuestiona exhibición de cuerpos tras operación militar: “No puede ser una forma de autoridad”

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno a no convertir la muerte de integrantes de grupos armados en una forma de exhibir autoridad, tras las imágenes difundidas recientemente desde el Guaviare, donde el presidente Abelardo de la Espriella apareció caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Hazarías. Según el reporte oficial citado por la entidad, en la operación murieron 23 integrantes de estructuras vinculadas con alias Iván Mordisco. Medicina Legal estableció posteriormente que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.

La Defensoría aclaró que su pronunciamiento no cuestiona por sí mismo la actuación legítima de la Fuerza Pública ni el deber del Estado de enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población civil. Sin embargo, señaló que incluso en contextos de conflicto existen límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario. La entidad recordó que el derecho a la vida es fundamental y que, aunque existen circunstancias en las que la muerte de un combatiente puede producirse dentro del marco legal, cualquier privación de la vida debe cumplir criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.