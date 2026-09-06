Wout van Aert volvió a ganar en la Vuelta España; así les fue a los colombianos en la etapa 15

En una de las jornadas más duras del recorrido, debido a las altas temperaturas que afectan actualmente a España, con registros cercanos a los 40 grados centígrados, Rodríguez volvió a cumplir con su labor para el equipo. Las condiciones llevaron incluso a los organizadores de la prueba a recortar el trayecto inicialmente previsto.

“Se salvó un día más. Sufrí en dos ocasiones, pero traté de estar lo más cerca posible hasta el final. Lo importante es que pude llegar ahí con el grupo de los favoritos”, señaló este domingo el cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez al término de la etapa 15, de 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba, donde se impuso el belga Wout van Aert (Visma), su segundo triunfo en la presente edición.

Luego de 15 etapas en la exigente edición de la ronda ibérica, estos cinco corredores, que iniciaron la prueba el pasado 22 de agosto en Mónaco, continúan sorprendiendo con su espíritu combativo, el mismo con el que afrontarán la semana decisiva de la competencia.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) resiste en el liderato de la clasificación de la montaña; Harold Tejada (Astana) se mantiene entre los mejores corredores de la general; mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) siguen batallando para defender no solo a sus jefes de filas, sino también con la ilusión de conseguir un triunfo de etapa en la Vuelta a España.

El corredor, de 22 años y quien debuta en una carrera de tres semanas, trabajó para su compañero Richard Carapaz, con el objetivo de proteger el cuarto lugar del ecuatoriano en la clasificación general, que continúa liderada por el español Enric Mas (Movistar).

“Es la mayor cantidad de días de carrera que he tenido como profesional. Lo máximo que había hecho eran diez. Pero estoy muy contento, con buenas sensaciones de cara a lo que resta para defender a Richard”, agregó Rodríguez.

El cundinamarqués ha ido ganando protagonismo a medida que avanzan los días y, pese al desgaste propio de su primera gran vuelta, mantiene intacta la disposición para continuar trabajando por su jefe de filas. También conserva la ilusión de buscar una oportunidad personal en alguna de las etapas restantes. En quinto en la clasificación de los jóvenes.

Este domingo, Van Aert se impuso en un pequeño esprint entre cinco corredores en la meta de Córdoba para conseguir su segunda victoria en esta ronda española, superando al italiano Alessandro Romele y a su compatriota Thibau Nys.

Entre tanto, Enric Mas, que llegó a más de dos minutos del ganador de la etapa junto al grupo de favoritos, sigue al mando de la general con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall, segundo, mientras el esloveno Primoz Roglič es tercero, a 2 minutos y 10 segundos.

Harold Tejada es undécimo, a 9 minutos y 48 segundos del líder, y continúa como el mejor colombiano ubicado en la clasificación general.

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Buitrago, por su parte, mantiene el liderato de la montaña con 69 puntos, seguido por Van Aert, con 40, y Mas, con 24.

Este lunes se tendrá el segundo y último día de descanso de la edición 81 de la competencia, que reanudará este martes la semana final de carrera con el trayecto de 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.

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