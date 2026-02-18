Delcy Rodríguez habló con Gustavo Petro y definieron detalles sobre su próxima reunión

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó que próximamente se reunirá con Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ya tendrían definida la agenda para su encuentro.

Así lo confirmó la heredera de la dictadura de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales. Rodríguez informó que tuvo una conversación telefónica con el mandatario colombiano.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, dijo.