Ecuador responde demanda de Colombia y eleva guerra de aranceles ante Tribunal Andino de Justicia

La crisis comercial escala: Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina. Conozca qué productos están en riesgo y por qué el conflicto llegó a los estrados.

  • Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Foto: Colprensa y AFP
  • Comunicado oficial de Ecuador.
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 54 minutos
La controversia comercial entre Colombia y Ecuador suma un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Comercio colombiano decidiera demandar a Ecuador por la aplicación del arancel del 30%, el Gobierno de Quito anunció que iniciará tres procesos ante el Tribunal Andino de Justicia.

Según informó la Cancillería de ese país, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.

En contexto: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

“El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”, señala el comunicado oficial.

Con estos recursos, Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes.

Puede leer: A casi un mes de la guerra comercial, Colombia y Ecuador siguen sin acuerdo

Argumentos de Ecuador y defensa del comercio bilateral

De acuerdo con la argumentación ecuatoriana, el arancel del 30% impuesto a productos colombianos es una medida de reclamo ante lo que consideran una falta de acciones suficientes por parte de Colombia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la zona de frontera.

Entérese: Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

Comunicado oficial de Ecuador.
Comunicado oficial de Ecuador.

En contraste, sostienen que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.

Pese a la escalada judicial, Ecuador aseguró que mantiene disposición para preservar el comercio bilateral, aunque bajo condiciones que, según su posición, garanticen reglas claras, trato equitativo y respeto mutuo entre ambas naciones.

