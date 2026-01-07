Petro revela que habló con Delcy Rodríguez, presidenta ilegítima de Venezuela, y la invitó a Colombia

El presidente Gustavo Petro, durante la concentración en la Plaza de Bolívar, confirmó este miércoles que habló con Delcy Rodríguez, la presidenta designada de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses en Caracas.
“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto; la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno”, dio a conocer el mandatario.