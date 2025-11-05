Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico Colombiano por presunto proselitismo en redes sociales a favor de Petro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió las demandas interpuestas por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), por el presunto uso de sus redes sociales con fines proselitistas y/o promoción política del presidente Gustavo Petro.
La acción, presentada por el abogado Andrés Caro en representación de la FEDe, señala que entre septiembre y octubre del presente año las cuentas oficiales —particularmente en la red X (antes Twitter)— habrían difundido mensajes ajenos a las funciones institucionales de ambas entidades y orientados a “promover la figura del presidente de la República”.