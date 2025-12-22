¿Por qué Petro le da tanto poder Isabel Zuleta para defender criminales? Más allá del reclamo por operativos en cárcel de Itagüí

En febrero de este año, la senadora Isabel Zuleta escribió a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para cuestionar un operativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí. El reclamo no fue técnico ni discreto sino con la intención de presuntamente evitar operativos en la cárcel de Itagüí: incautar celulares, computadores y atajar redes ilegales; pues eso podía poner en riesgo el proceso de diálogo que el Gobierno sostenía con estructuras criminales en Medellín. Los mensajes, publicados por El Tiempo, revelan algo más que una diferencia de criterio. Zuleta reprochó el momento del operativo, lo calificó como un “saboteo” y trasladó la responsabilidad política a la ministra. “Esa es una decisión del Presidente, no suya”, le escribió.

Traslado de Douglas y ‘tarimazo’

El operativo que detonó la discusión ocurrió en la cárcel de Itagüí cuando las autoridades realizaron una acción sorpresa en el que incautaron celulares, computadores y otros elementos prohibidos que, según informes oficiales, seguían siendo usados para ordenar extorsiones y coordinar actividades criminales fuera del penal. Para el Ministerio de Justicia, se trataba de una acción ordinaria de control penitenciario; para Zuleta, quien actúa bajo su condición de delegada del Gobierno en la mesa de paz con los capos, el procedimiento representaba un mensaje político equivocado que ella calificó como un “saboteo al proceso de paz de Medellín”. En sus mensajes, la senadora no pidió ajustes logísticos ni coordinación previa sino que cuestionó el fondo de la decisión. Lea también: Así empoderó Petro a Zuleta para negociar con criminales Según los chats, Zuleta escribió directamente a la entonces ministra Ángela María Buitrago: “Usted puede estar generando hoy que se acabe el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá y yo la hago responsable de ello, ministra”. Insistió en que el operativo se había hecho justo después de que el presidente hablara públicamente de avances en el proceso, preguntando de forma punzante: “¿Le parece eso coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero justo después de que el Presidente mencionara los avances de este proceso”.

El papel del asesor de Zuleta

En el entramado de gestiones que rodean la labor de la senadora Zuleta surge el nombre de su asesor principal, Johan Edisson Giraldo Ospina. Uno de los hechos que genera mayor alerta es la intervención de Giraldo en el caso del asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego, donde se le señala de haber utilizado su credencial oficial para trasladar a un testigo clave —un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quien era pieza fundamental en la investigación judicial. Posterior a este traslado, el testimonio del escolta comenzó a presentar inconsistencias significativas. Giraldo Ospina también es identificado por fuentes oficiales como un “protagonista de primer orden” en la gestión de beneficios para los jefes de bandas criminales en la cárcel de Itagüí, tales como el acceso a dispositivos electrónicos y mejoras en las condiciones de reclusión. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría evalúan si estas actuaciones se ajustaron a las funciones oficiales de una congresista o si constituyeron un eventual favorecimiento indebido a organizaciones armadas. Dentro de la Sala de Instrucción de la Corte, el magistrado Misael Rodríguez salvó su voto frente a una decisión mayoritaria de inadmitir una denuncia, argumentando que existen elementos suficientes para abrir una investigación preliminar basada en señalamientos concretos y precisos.